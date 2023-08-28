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ГК «Агроэко» намерена построить свиноводческий комплекс под Воронежем за 2,4 млрд рублей

Председатель совета директоров группы компаний «Агроэко» Владимир Маслов подписал инвестиционное соглашение о строительстве к 2026 году свиноводческого комплекса в Панинском районе Воронежской области с губернатором Александром Гусевым и главой муниципалитета Андреем Кичигиным. Стоимость объекта составит 2,4 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы заключили соглашение, которое позволит нам приступить к строительству свиноводческого комплекса в новом для нас районе. Эта производственная площадка поможет приблизиться к тому, чтобы полностью обеспечить потребности нашего мясоперерабатывающего предприятия и выйти на максимальную мощность»,– пояснил господин Маслов.

Планируемый свинокомплекс рассчитан на единовременное содержание 4 тыс. свиноматок, а объем производства составит более 16 тыс. т свинины в живом весе в год. Производство рассчитано на 80 рабочих мест.

В начале августа ГК «Агроэко» запустила в Верхнемамонском районе Воронежской области крупный комплекс «Осетровский».

Олег Мухин

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