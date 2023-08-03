«Агроэко» запустила крупный свинокомплекс «Осетровский» в Воронежской области

Свиноводческая группа «Агроэко» (один из крупнейших производителей свинины в РФ) запустила в Верхнемамонском районе Воронежской области крупный комплекс «Осетровский». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Ранее объем инвестиций в две площадки («Осетровский» и «Гороховский» комплексы) оценивался в 5 млрд руб. Новый объект стал 36-й площадкой «Агроэко» в Воронежской области. По словам регионального вице-премьера Виктора Логвинова, она поможет дополнительно обеспечить потребности нового мясоперерабатывающего комбината группы.

Строительство «Осетровского» велось с лета 2022 года; комплекс рассчитан на единовременное содержание 5,2 тыс. свиноматок и производство 16,2 тыс. т свинины в живом весе в год. «Главная “изюминка” данной площадки — производство мраморной свинины породы Black durok. Это наша воронежская мраморная свинина, которую мы собираемся продавать по всей стране»,— пояснил глава компании Владимир Маслов.

На предприятии создано более 100 рабочих мест. По словам главы Верхнемамонского района Николая Быкова, работа компании «положительно повлияла на социальную и экономическую составляющую» муниципалитета: «Уже сейчас мы имеем конкретные результаты по одной из важнейших задач, а именно уменьшение оттока населения из района. Ранее мы насчитывали ежегодно отток порядка 200-300 человек в год. За прошедший период 2023 года мы, наоборот, фиксируем уже приток на 116 человек».

Напомним, возведение свинокомплекса в 8 км от села Осетровка Верхнемамонского района ранее вызывало недовольство отдельных граждан, ссылавшихся на близость мемориала «Осетровский плацдарм». Он находится в 4 км от площадки. Многочисленные проверки силовиков нарушений не выявили, а историки-краеведы поясняли, что на месте объекта боевые действия не велись. Отсутствие воинских захоронений подтвердили и масштабные раскопки, проведенные в 2020 году по инциативе «Агроэко».

Как «Агроэко» корректировала проекты свинокомплексов в Верхнемамонском районе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин