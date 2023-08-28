Правящая партия Турции подтвердила подготовку встречи Эрдогана и Путина в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с визитом в Сочи в ближайшее время. Он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят зерновую сделку. Об этом сообщил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи в сентябре 2022 года в Самарканде

Фото: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Pool / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи в сентябре 2022 года в Самарканде

Фото: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Pool / Reuters

«В ближайшее время ожидается визит господина президента в Сочи. Ожидается обсуждение этой темы (зерновой сделки — "Ъ"). Господин президент выступает здесь с инициативами, надеемся на положительные результаты»,— сказал господин Челик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о личной встрече по телефону 2 августа. Турецкие СМИ писали, что господин Эрдоган ожидает визита Владимира Путина в Турцию в конце августа или начале сентября. 24 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что господин Эрдоган намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября. 25 августа в Кремле заявили, что встреча президентов пройдет в ближайшее время. Там не уточняли, где она может пройти. Сегодня, 28 августа, Bloomberg со ссылкой на источники соообщил, что встреча президентов может пройти 8 сентября.

Россия вышла из зерновой сделки с 18 июля из-за невыполнения ее условий. Турция и ООН пытаются уговорить Россию вернуться к реализации соглашения. В то же время российская сторона настаивает, что возвращение к сделке станет возможным только после выполнения Западом всех российских условий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Олеся Павленко