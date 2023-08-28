Консерваторов привлекают народными облигациями

На платформе «Финуслуги» появятся народные корпоративные облигации. Это может привлечь на рынок консервативных клиентов банков. Сам финансовый маркетплейс принадлежит Мосбирже, но речь будет идти о внебиржевых облигациях. Об этом рассказал журналистам управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин. Кроме того, новый продукт на площадке не будет волатильным.

Продать такие облигации можно только обратно эмитенту в личном кабинете «Финуслуг» — на сайте или через мобильное приложение. Цена будет складываться из стоимости приобретения и суммы накопленного купонного дохода. По сути, это аналог депозита, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Народные корпоративные облигации — внебиржевой инструмент с минимальными рисками для клиентов. Поскольку перепродажа невозможна, клиент покупает их единожды и продает по той же самой цене с учетом накопленного купонного дохода. Рост стоимости фиксирован, не зависит от рыночной облигации, и клиент может прогнозировать, сколько он получит в тот или иной момент времени.

Это удобное предложение для консервативных клиентов, естественно, доходность будет чуть ниже, чем для облигаций, которые торгуются на рынке, за счет того, что там все-таки больше рисков. Плюсом является, конечно, высокий рейтинг надежности. Заявлено, что будут размещены бумаги крупного эмитента с рейтингом ААА.

Решение "Финуслуг" вызвано тем, что четыре из пяти клиентов, торгующих сейчас на фондовом рынке, — это физические лица. То есть произошел значительный приток средств на биржу от частных лиц. При этом притоки в облигации за последние 12 месяцев в девять раз выше, чем в акции».

Но вряд ли новый продукт на рынке сможет завоевать популярность, по крайней мере, в ближайшие годы, говорит экономист Сергей Хестанов:

«Из опыта создания народных ОФЗ можно сказать, что они не стали популярными по сравнению с обычными. Существует большая вероятность, что точно так же и идея создания народных облигаций вряд ли станет популярной по сравнению с обычными облигациями и акциями. Нынешние инвесторы, люди, которые вкладывают в биржевые инструменты, шли к этому достаточно долго.

И участники финансового рынка, прежде всего брокеры и регулятор, проводили долгую работу по финансовому просвещению и по привлечению инвесторов. И ожидать, что появление нового актива быстро повлияет на ситуацию, по сравнению с процессами, которые шли несколько десятилетий по меньшей мере наивно».

Кроме того, в конце 2023 года или начале следующего на «Финуслугах» должны появиться цифровые финансовые активы. В начале августа Центробанк включил Мосбиржу в реестр операторов их обмена.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".