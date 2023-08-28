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Коммерсантъ FM
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Консерваторов привлекают народными облигациями

Кому подойдет новый финансовый продукт

На платформе «Финуслуги» появятся народные корпоративные облигации. Это может привлечь на рынок консервативных клиентов банков. Сам финансовый маркетплейс принадлежит Мосбирже, но речь будет идти о внебиржевых облигациях. Об этом рассказал журналистам управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин. Кроме того, новый продукт на площадке не будет волатильным.

Продать такие облигации можно только обратно эмитенту в личном кабинете «Финуслуг» — на сайте или через мобильное приложение. Цена будет складываться из стоимости приобретения и суммы накопленного купонного дохода. По сути, это аналог депозита, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Народные корпоративные облигации — внебиржевой инструмент с минимальными рисками для клиентов. Поскольку перепродажа невозможна, клиент покупает их единожды и продает по той же самой цене с учетом накопленного купонного дохода. Рост стоимости фиксирован, не зависит от рыночной облигации, и клиент может прогнозировать, сколько он получит в тот или иной момент времени.

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Это удобное предложение для консервативных клиентов, естественно, доходность будет чуть ниже, чем для облигаций, которые торгуются на рынке, за счет того, что там все-таки больше рисков. Плюсом является, конечно, высокий рейтинг надежности. Заявлено, что будут размещены бумаги крупного эмитента с рейтингом ААА.

Решение "Финуслуг" вызвано тем, что четыре из пяти клиентов, торгующих сейчас на фондовом рынке, — это физические лица. То есть произошел значительный приток средств на биржу от частных лиц. При этом притоки в облигации за последние 12 месяцев в девять раз выше, чем в акции».

Но вряд ли новый продукт на рынке сможет завоевать популярность, по крайней мере, в ближайшие годы, говорит экономист Сергей Хестанов:

«Из опыта создания народных ОФЗ можно сказать, что они не стали популярными по сравнению с обычными. Существует большая вероятность, что точно так же и идея создания народных облигаций вряд ли станет популярной по сравнению с обычными облигациями и акциями. Нынешние инвесторы, люди, которые вкладывают в биржевые инструменты, шли к этому достаточно долго.

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И участники финансового рынка, прежде всего брокеры и регулятор, проводили долгую работу по финансовому просвещению и по привлечению инвесторов. И ожидать, что появление нового актива быстро повлияет на ситуацию, по сравнению с процессами, которые шли несколько десятилетий по меньшей мере наивно».

Кроме того, в конце 2023 года или начале следующего на «Финуслугах» должны появиться цифровые финансовые активы. В начале августа Центробанк включил Мосбиржу в реестр операторов их обмена.

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