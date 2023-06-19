Миллион начинается со вклада

Банки повысили ставки по коротким вкладам и запустили розыгрыш наличных. Среди предложений — 1 млн руб. в подарок за открытие депозита. Максимальная ставка по летним предложениям сейчас доходит до 10,5% годовых. Какие варианты есть у вкладчиков? И что говорят финансовые аналитики? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ключевая ставка ЦБ держится на уровне 7,5% с сентября 2022 года и уже шесть заседаний подряд. Как следствие, банковские депозиты находятся примерно в том же диапазоне и не дотягивают в среднем до 8,5 %. Сейчас новых клиентов привлекают бонусами, выплатой процентов, повышением ставки в течение срока вклада гарантировано на 1%, а кто-то даже разыграет за лето четырежды по 1 млн руб.

Но по итогу такие акции не сильно выгодны, ведь лотерея — это случайность. Потребителю важно, какой доход он получит по итогу, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Банки сейчас заинтересованы в наличности. Есть возможность размещать средства под очень высокие проценты, например, в тех же корпоративных облигациях, ОФЗ или даже выдавая определенные коммерческие кредиты. Соответственно, конкуренция за деньги населения идет. Граждане стали активнее инвестировать, в том числе и на фондовом рынке. У нас примерно 80% оборота на Московской бирже по акциям — это операции физических лиц. Соответственно, банкам приходится придумывать различные акции».

А население и не готово отдавать деньги надолго. Подтверждение тому — исследование «Банки. ру». 90% пользователей маркетплейса ищут депозиты сроком меньше года. Но даже это много, говорят собеседники “Ъ FM”. Тем более на последнем заседании ЦБ Эльвира Нибиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки выросла. Сейчас лучше открыть накопительный счет или короткий вклад, считает независимый финансовый аналитик Наталья Смирнова:

«Считаю, что надо размещаться максимум на месяц-полтора и ждать заседания. Если ставку поднимут, тогда уже можно перекладываться на что-то более длинное. А, может быть, это не последнее повышение. Если ключевую ставку повысят, то тогда надо будет еще раз подождать, открыть вклад еще, допустим, на месяц-полтора. Так, мелкими перебежками между заседаниями размещать деньги. Открывать длинный вклад даже на год, когда не знаешь, ставка поднимется или нет, странно».

Следующее заседание ЦБ пройдет 21 июля. Однако если ставку поднимут, то не больше, чем до 8%, не исключают опрошенные “Ъ FM” финансовые аналитики. И банки вряд ли на это быстро отреагируют, уверен управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин:

«Ожидание банков уже заложено в ставке по вкладам. Индекс депозитов на год в топ-50 банков превысил текущее значение ключевой ставки и составил 8,6%. При наличии свободных средств и по мере закрытия текущих депозитов имеет смысл перекладываться в более длинные вклады, что позволит зафиксировать высокую ставку на длительный срок.

С начала 2023 года ставки по вкладам колеблются в узком диапазоне. По данным индекса доходности вкладов от аналитического центра "Финуслуг", с начала года ставки приросли менее чем на 0,1 процентных пункта. При этом ставки по долгосрочным вкладам достигают от 10% до 11%».

Пока ситуация не стабилизировалась, опрошенные “Ъ FM” аналитики уверены: лучше разделить средства по портфелям. Часть держать на коротких сезонных вкладах с промоакциями, другую — на длинных. Ряд банков сейчас предлагают депозиты с доходность выше 10 % сроком до трех лет. Но кредитная организация вполне может изменить условия в сторону понижения уже через год. Такой вариант исключать не стоит.

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