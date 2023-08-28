Глава АТР Мрктчян: к концу сентября цены на курортах Кубани упадут на 30–40%

К окончанию бархатного сезона — концу сентября — в Анапе, Геленджике и Туапсе цены упадут на 30–40%, рассказал «Юга.ру» вице-президент Альянса турагентств России (АТР) Алексан Мкртчян. Загрузка отелей в сентябре будет держаться на уровне 70–80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В Сочи, по его словам, тепло продержится чуть дольше — до середины октября. В это время заполняемость сочинских отелей составит не менее 80%.

Массовые поездки в Крым закончатся где-то к 20 сентября, отметил вице-президент АТР. В первой декаде сентября туристов начнет постепенно терять западный берег Крыма, во второй декаде — южный.

Наталья Решетняк

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