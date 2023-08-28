«Казаньоргсинтез» модернизировал производство сырья для поликарбонатов за 2,5 млрд рублей

Входящее в группу компаний «Сибур» АО «Казаньоргсинтез» завершило модернизацию установки синтеза изопропилбензола (ИПБ) — сырья для производства поликарбоната. Сумма инвестиций в реализацию проекта составила 2,5 млрд руб.

Суть его заключается в переходе на новую технологию производства ИБП на основе твердого цеолитного катализатора. Она позволяет увеличить глубину переработки, снизить на 4% расход сырья и на 68% — потребление энергоресурсов. С применением новой технологии производство не будет вырабатывать сточные воды и на 20% сократит воздействие на атмосферу, следует из сообщения компания.

Реконструкция производства проводилась в период плановых остановочных ремонтов завода и не затрагивала действующие производства, отмечают в пресс-службе.

Ранее «Казаньоргсинтез» увеличил мощности по выпуску поликарбонатов с 77 тыс. до 100 тыс. тонн.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"