СМИ: Элтон Джон госпитализирован после несчастного случая в своем доме в Ницце

Британский певец Элтон Джон госпитализирован с легкими травмами после падения в своем доме в Мон-Бороне (район Ниццы), сообщает французская газета Var Matin со ссылкой на источники. 76-летний музыкант доставлен в одну из больниц в Монако с легкими травмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элтон Джон в 2016 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Элтон Джон в 2016 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 млн пластинок. В 2018 году Элтон Джон начал свой прощальный тур, но ему пришлось брать паузу из-за пандемии. Завершить турне удалось только в июле 2023-го. В рамках тура он провел 333 концерта. Последнее выступление в рамках тура состоялось на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме.

Милена Костерева