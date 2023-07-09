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Коммерсантъ FM
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Элтон Джон завершил прощальное турне

Элтон Джон провел свой последний концерт в рамках прощального турне. 76-летний британский музыкант завершил шоу песней Goodbye Yellow Brick Road из альбома 1973 года.

Концерт прошел на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме. Певец перед завершением подтвердил, что «больше никогда не отправится в турне», но не исключил чего-то «разового» когда-нибудь в будущем «в милях» от Стокгольма.

«У меня была самая замечательная карьера, в которую невозможно поверить. 52 года чистой радости играть музыку»,— сказал он (цитата по The Guardian). Элтон Джон поблагодарил своих фанатов: «Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас».

Прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour началось в 2018 году. За это время Элтон Джон дал около 330 концертов. Сборы, по данным The Sunday Times, превысят $1 млрд. Еще когда певец дал 278 концертов, его гастроли были признаны самыми кассовыми в истории. На тот момент было собрано около $818 млн.

Леонид Уварчев

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«Мы должны заполнить дни своей жизни, так что не переставай сиять»

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