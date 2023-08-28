FT: многие страны Запада поставляют Украине устаревшие танки Leopard

Многим западным странам «удобнее отказаться» от устаревшей модели танка Leopard 1, чтобы не тратить собственные запасы более современных танков Leopard 2, сообщает Financial Times (FT). Германия одобрила поставки Украине обоих вариантов танков, но, как пишет газета, Leopard 1 «рассматривается как худшая из двух моделей», хотя перед отправкой Киеву эти танки проходят ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse, Reuters Фото: Annegret Hilse, Reuters

Leopard 1A5 называют «более старой и менее совершенной версией Leopard 2». FT отмечает, что упомянутая модель танка имеет тонкую броню, «которая может сделать его уязвимым в районах с небольшим укрытием — таких как равнинная местность на востоке и юго-востоке Украины, где ведутся наиболее интенсивные бои».

Руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии Евросоюза, генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу заявил, что Leopard 2 может обладать «более высокой боевой ценностью». «Преимущество Leopard 1A5 в том, что мы можем поставить его в трехзначном количестве к этому или следующему году. Количество также играет роль»,— отметил военный.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что Германия с начала военной операции предоставила Украине поддержку на €22 млрд.

В частности, в июле Берлин анонсировал пакет военной помощи почти на €700 млн, включавший в том числе 25 танков Leopard 1A5. Группа исследователей Oryx утверждала, что в июне Украина в ходе наступления потеряла первый танк Leopard 2A4.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер