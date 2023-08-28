Саудовской Аравии нашли тренера по возможностям

Саудовская Аравия, купившая этим летом множество футбольных звезд для своего клубного чемпионата, нашла тренера-звезду и для национальной команды. Ее возглавил Роберто Манчини, в послужном списке которого работа с несколькими топ-клубами и итальянской сборной. С ней он в 2021 году выиграл золото чемпионата Европы, но провалился в отборе к прошлогоднему катарскому мировому первенству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплата Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии составит €25 млн в год

Фото: Reuters Зарплата Роберто Манчини на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии составит €25 млн в год

Фото: Reuters

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) объявила о назначении новым главным тренером сборной страны итальянца Роберто Манчини. Он заключил со структурой четырехлетний контракт. По данным The Guardian, зарплата Манчини составит €25 млн в год.

Этот контракт очень органично вписывается в тренд, возникший нынешним летом. Саудовский футбол, до сих пор державшийся довольно скромно, вдруг оказался в центре внимания благодаря удивительной щедрости местных клубов и их резко скакнувшим вверх финансовых возможностям. Первая суперзвезда — Криштиану Роналду — появилась в чемпионате Саудовской Аравии еще зимой. В рамках завершающейся трансферной кампании за Роналду последовала целая группа дорогих и знаменитых игроков, выступавших в сильных европейских лигах, таких как Неймар, Карим Бензема, Рубен Невеш, Малком, Фабинью, Сергей Милинкович-Савич, Садио Мане, Рияд Марез, Отавиу, Калиду Кулибали, Эмерик Лапорт, Марцело Брозович, Эдуар Менди, Джордан Хендерсон. Transfermarkt оценивает общую сумму летних инвестиций саудовских клубов в новичков в €843,8 млн. Больше — €2,36 млрд — на них потратила лишь Английская премьер-лига.

Теперь коллекцию престижных саудовских покупок пополнил тренер-суперзвезда. Сборной Саудовской Аравии и до Роберто Манчини руководили иностранцы. На чемпионат мира 2018 года в России ее повез аргентинец Хуан Антонио Пицци, на прошлогоднее катарское первенство — француз Эрве Ренар. Но, разумеется, в плане известности оба даже рядом не стоят с 58-летним итальянцем.

Роберто Манчини, популярный когда-то форвард, по ходу своей тренерской карьеры успел потрудиться с несколькими топ-клубами: «Лацио», «Интером», «Манчестер Сити», «Галатасараем» и даже «Зенитом».

В списке его наград — золото чемпионатов Италии и Англии. А минувшие пять лет Манчини провел на посту наставника итальянской сборной. Его он занял вскоре после того, как итальянцы срезались в отборе на чемпионат мира в России 2018 года, с задачей провести кадровую и стилистическую перестройку команды. Уже на следующем крупном турнире сборная Роберто Манчини совершила взлет, добыв золото состоявшегося в 2021 году чемпионата Европы.

Однако за взлетом последовало новое падение. В марте прошлого года итальянцы опять неожиданно допустили осечку в квалификации к чемпионату мира. Шансы попасть в Катар они потеряли, уступив в стыковом матче казавшейся на их фоне безнадежным аутсайдером сборной Северной Македонии. Вскоре к этому болезненному поражению добавилось еще одно. В июне прошлого года сборную Италии в матче Finalissima между сильнейшими командами двух ведущих футбольных регионов — Европы и Южной Америки — разбили со счетом 3:0 аргентинцы.

При этом до последнего времени явных признаков того, что руководители итальянского футбола разочаровались в Роберто Манчини, все-таки не было. Кажется, его внезапная отставка в середине августа стала и для них сюрпризом. В Италии Манчини уже найдена интересная замена. Теперь ее сборную будет тренировать Лучано Спаллетти, чей «Наполи» с колоссальным запасом прочности первенствовал в предыдущем итальянском чемпионате.

Комментируя свой договор с SAFF, Роберто Манчини сказал, что рассчитывает на то, что «присутствие топ-игроков» в саудовском чемпионате «обеспечит потенциал для роста» уровня футбола в стране в целом, имея в виду, конечно, и прогресс национальной сборной.

На самом деле она была не так уж плоха и до прихода Манчини, дебют которого в роли ее наставника состоится 8 сентября в матче против команды Коста-Рики. По меркам Азиатской футбольной конфедерации (AFC) саудовцы — это фактически полноценный гранд. Они четырежды выиграли Азиатский кубок, то есть региональное первенство, регулярно пробиваются в финальную стадию мировых чемпионатов. В Катаре при Эрве Ренаре сборная Саудовской Аравии чуть было не совершила прорыв. В стартовой встрече турнира она справилась с его будущими победителями—аргентинцами, но после этого проиграла полякам и мексиканцам, сойдя с дистанции, как и за четыре года до этого в России, сразу после групповой стадии.

Алексей Доспехов