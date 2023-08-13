Роберто Манчини ушел по-итальянски

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, под руководством которого она стала чемпионом Европы 2021 года и не проигрывала 37 матчей подряд, установив мировой рекорд, по собственному желанию покинул свой пост. Это произошло за десять месяцев до начала в Германии финальной части Евро-2024, куда итальянской команде еще предстоит пробиться для того, чтобы защищать свой титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберто Манчини

Фото: Ciro De Luca / Reuters Роберто Манчини

Фото: Ciro De Luca / Reuters

О том, что Роберто Манчини в субботу поздно вечером подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии, сообщила на своем сайте федерация футбола этой страны (FIGC). Причины этого шага пока не известны, но уточняется, что стороны завершили сотрудничество по взаимному согласию, а преемник господина Манчини станет известен в течение ближайших дней.

По общему мнению, решение 58-летнего специалиста является неожиданным.

В частности, Ренцо Уливиери, президент Итальянской ассоциации тренеров, назвал его сюрпризом. «До тех пор пока мы не поймем причины произошедшего, говорить что-то бесполезно»,— отметил господин Уливиери.

Действительно, отставки Роберто Манчини вроде бы ничто не предвещало, хотя результаты сборной Италии под его руководством выглядели противоречивыми. Придя в национальную команду 14 мая 2018 года, буквально на следующий день после расторжения контракта с петербургским «Зенитом», который по итогам единственного сезона под руководством Роберто Манчини занял в чемпионате России лишь пятое место, он довольно неожиданно занял с ней первое место на чемпионате Европы в 2021 году. Тогда итальянцы сначала безукоризненно прошли отборочный турнир, выиграв все десять матчей в группе с общим счетом 37:4, а затем удачно провели финальную стадию. На групповом этапе они победили турок, швейцарцев и валлийцев, в 1/8 финала — переиграли австрийцев, в 1/4 финала — бельгийцев, а в полуфинале и финале в серии пенальти справились с испанцами и англичанами, завершив основное время этих матчей вничью 1:1. Также на счету подопечных Роберто Манчини две бронзы в розыгрышах Лиги наций (2020/21, 2022/23).

В октябре 2021 года в полуфинале Лиги наций против испанцев прервалась рекордно длинная беспроигрышная серия сборной Италии из 37 матчей, в которых они одержали 30 побед и семь раз сыграли вничью. (Предыдущий рекорд — 35 матчей без поражений — в 1994 году установила сборная Бразилии, а в 2008 году повторила сборная Испании). После этого итальянцы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катар, заняв в своей отборочной группе второе место вслед за французами и сенсационно уступив в первом раунде play-off сборной Северной Македонии. Таким образом, «Скуадра Адзурра», не попавшая перед этим в Россию в 2018 году, осталась без мирового первенства второй раз подряд, но Манчини, получив порцию критики, продолжил работу.

Отборочный турнир Евро-2024, финальная часть которого пройдет в Германии, вряд ли будет для итальянцев простым.

Они попали в одну группу с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой, успев на данный момент провести два матча (с мальтийцами — 2:0 и англичанами — 1:2).

Но чтобы гарантировать себе выступление в финальной стадии уже по итогам группового этапа, им требуется занять в своей группе место не ниже второго, и с этой точки зрения два ближайших матча с Северной Македонией (9 сентября в гостях) и Украиной (12 сентября дома) представляются чрезвычайно важными.

Назвать преемника Роберто Манчини пока непросто. Не исключено, что им станет опытный специалист — например, Лучано Спаллетти, покинувший недавно «Наполи» после победы в чемпионате Италии или Антонио Конте, без особого успеха возглавлявший сборную Италии с 2014 по 2016 год. Альтернативой этому варианту может быть назначение более молодого тренера, например 49-летнего Фабио Каннаваро, чей «Беневенто» выбыл из второго дивизиона чемпионата Италии в третий, или 45-летнего Дженнаро Гаттузо, который сейчас работает в испанской «Валенсии».

Евгений Федяков