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Италия поставила на Лучано Спаллетти

Стал известен новый главный тренер чемпионов Европы по футболу

Федерация футбола Италии (FIGC) объявила о назначении нового главного тренера национальной сборной. Вместо Роберто Манчини, ушедшего в отставку менее недели, ее возглавит Лучано Спаллетти, который в минувшем сезоне привел к победе в итальянском чемпионате «Наполи», а в начале 2010-х годов дважды брал золото российского чемпионата с петербургским «Зенитом».

Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти

Фото: Ciro Fusco / Reuters

Лучано Спаллетти

Фото: Ciro Fusco / Reuters

О назначении Лучано Спаллетти главным тренером сборной Италии стало известно менее чем через неделю после того, как в отставку подал Роберто Манчини, который привел эту команду к победе на чемпионате Европы 2021 года, но не сумел пробиться с ней на чемпионат мира, проходивший девять месяцев назад в Катаре. «Национальная команда нуждается в большом тренере, и я очень рад, что он (Лучано Спаллетти.— “Ъ”) принял наше предложение,— заявил президент FIGC Габриэле Гравина.— Его энтузиазм и компетенция послужат фундаментом для того, чтобы справиться с теми вызовами, которые ждут сборную Италии в ближайшие месяцы».

Выбор FIGC не стал сюрпризом. Еще в прошлое воскресенье, сразу после отставки Манчини, в списке его возможных сменщиков фамилия Спаллетти стояла первой. 64-летний специалист имеет огромный опыт клубной работы. С тех пор как он впервые получил возможность попробовать себя в роли главного тренера в молодежной команде «Эмполи», прошло ровно 30 лет. За это время Спаллетти дважды выигрывал Кубок Италии с «Ромой» (2006/07, 2007/08), откуда он перешел в санкт-петербургский «Зенит», с которым также два раза выиграл чемпионат России (2010, 2011/12) и один раз — Кубок России (2009/10).

Впрочем, главного своего успеха на данный момент Лучано Спаллетти, приверженец атакующего футбола, добился в минувшем сезоне в «Наполи», который фактически безоговорочно победил в чемпионате Италии. Правда, продолжить работу в Неаполе из-за разногласий с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом ему было не суждено: специалист по собственному желанию расторгнул контакт, действовавший до следующего лета. После этого было подписано соглашение, согласно которому, в случае если Спаллетти возобновит профессиональную деятельность в нынешнем сезоне, «Наполи» должен получить компенсацию в размере €3 млн. Выполнено ли это условие, пока не сообщается, зато известно, что к работе на базе сборной в Коверчано Спаллетти официально приступит 1 сентября, первый матч отборочного турнира к Евро-2024 под его руководством, на выезде против сборной Северной Македонии, итальянцы проведут 9 сентября, а спустя еще три дня они в Милане примут сборную Украины.

На данный момент в своей отборочной группе C, где также выступают сборные Англии, Украины, Северной Македонии и Мальты, итальянцы провели два матча (с мальтийцами — 2:0 и англичанами — 1:2). Чтобы гарантировать себе выступление в финальной стадии уже по итогам группового этапа, действующим чемпионам Европы требуется занять в этом квинтете место не ниже второго.

Евгений Федяков

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