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Завод «Вина Лефкадии» в Саук-Дере купил владелец «Мысхако» за 1 мдрд рублей

Предприятие «Вина Лефкадии» в Крымском районе Краснодарского края продано компании «Терруары Саук-Дере», владельцем которой является собственник винодельни «Мысхако» Алексей Сидюков. Стоимость сделки составила 1 млрд руб., сообщает «Ъ».

Завод «Вина Лефкадии» был открыт семьей предпринимателя Михаила Николаева в 2015 году на базе предприятия, основанного в 1939 году. Мощность выпуска завода составляет 3 млн бутылок в год. В 2017 году предприятие было модернизировано, подвалы обновили для хранения игристых вин. Здесь же хранится государственная коллекция вин СССР.

Помимо самого завода новый собственник получил около 300 га, пригодных для виноградников. В дальнейшем планируется расширение виноградников еще на 2 тыс. га. В развитие предприятия новый собственник инвестирует 3 млрд руб. и создаст не менее 200 новых рабочих мест. Здесь будут выпускать вина под брендом «Саук-Дере».

«Семья Михаила Николаева из винодельческого бизнеса не выходит: в их собственности остается винодельня ''Лефкадия'' в селе Молдаванское Крымского района Краснодарского края»,— сообщает «Ъ».

Бывшие владельцы завода «Вина Лефкадии» планируют сосредоточиться на производстве премиальных вин «Николаев и сыновья», игристых «Темелион» и «Магнатум», а также заняться выпуском органических продуктов питания.

Руководитель информцентра WineRetail Александр Ставцев отметил, что завод «Вина Лефкадии» в Саук-Дере подходит для производства игристых вин, которые не получается выпускать на заводе «Мысхако» в Новороссийске из-за жаркого климата. Винзавод «Мысхако» производит 6 млн бутылок напитков в год. Площадь виноградников этого предприятия насчитывает 362 га.

Анастасия Назарова

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