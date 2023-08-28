Бюджетный комитет не смог собраться для обсуждения поправок на 5,6 млрд рублей

Большинство депутатов бюджетного комитета законодательного собрания Нижегородской области проигнорировали очередное заседание 28 августа, на котором рассматривались поправки в региональный бюджет на 5,6 млрд руб. На начало заседания комитета в зале присутствовали восемь депутатов. Официально в состав комитета входит 30 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя комитета Дмитрия Колыванова, в отсутствие кворума все принятые депутатами решения сохранят свою легитимность. Официально они будут оформлены не как решения комитета, а как решения группы депутатов.

По данным областного правительства, доходная и расходная части бюджета увеличены на одинаковую сумму. Налоговые и неналоговые доходы будут увеличены на 6,1 млрд руб. за счет поступлений налогов на доходы физических лиц, на имущество организаций, по налогу по упрощенной системе налогообложения, акцизов на нефтепродукты. При этом будут уменьшены неналоговые доходы за счет сокращения поступлений от использования государственного и муниципального имущества. Также будут сокращены безвозмездные поступления от других бюджетов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Расходы областного бюджета вырастут за счет средств, направленных на обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи ГБУЗ «НИИ - Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. академика Б.А. Королева», на строительство двух детских садов в Арзамасе, поддержку АПК и увеличение ассигнований дорожного фонда. Также на 3 млрд руб. будет увеличен резервный фонд областного правительства.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета составят 286,2 млрд руб., расходы — 329,3 млрд руб., дефицит сохранится на уровне 43,1 млрд руб. Группа депутатов проголосовала за внесение изменений в бюджет.

Иван Сергеев