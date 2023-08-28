Структура «Мысхако» купила «Вина Лефкадии» за 1 млрд рублей

Семья Михаила Николаева, развивавшая «Вина Лефкадии» в поселке Саук-Дере, продала винзавод ООО «Терруары Саук-Дере», подконтрольному Алексею Сидюкову — собственнику винодельни «Мысхако» и совладельцу агрохолдинга «Краснодарзернопродукт». Как сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя «Вин Лефкадии», стоимость сделки превысила 1 млрд руб.

Михаил Николаев создал «Вина Лефкадии» на базе приобретенного в 2015 году винзавода, который функционировал с 1939 года. Мощность предприятия составляет до 3 млн бутылок в год. В конце 2017 года на заводе реконструировали подвалы для производства классических игристых вин. На территории предприятия хранится государственная коллекция вин СССР.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вина Лефкадии» зарегистрировано в поселке Саук-Дере. Выручка компании за 2022 год составила 418,8 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. ООО «Терруары Саук-Дере» зарегистрировано в Краснодаре в мае 2023 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Компания занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами.

Как сообщил Алексей Сидюков, в сделку входит около 300 га, пригодных для виноградников земель. Кроме того, он планирует договориться с администрацией Краснодарского края о выделении из собственности региона под закладку еще 2 тыс. га. Первые полгода после смены собственника завод продолжит выпускать и продавать вина семьи Николаевых. Позже предприятие будет работать под брендом «Саук-Дере». В развитие компании Алексей Сидюков планирует инвестировать около 3 млрд руб. и создать не менее 200 рабочих мест.

У семьи Михаила Николаева остается в собственности винодельня «Лефкадия» в селе Молдаванское Крымского района. В сообщении о продаже отмечается, что семья планирует вернуться в более премиальное направление и производить вина под брендами «Николаев и сыновья», а также игристых «Темелион» и «Магнатум». Кроме того, господа Николаевы хотят выпускать органические продукты питания.

Татьяна Ручкина

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