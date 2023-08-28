В Петербурге резко упал объем продаж сигарет и папирос

В Санкт-Петербурге существенно сократилось потребление сигарет и папирос, подсчитали в Росстате. За первое полугодие 2023 года розничные продажи табачных изделий на душу населения сократились в 1,48 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных, опубликованных в единой информационно–статистической системе 25 августа.

Если в первом полугодии 2022 года в Петербурге в среднем продавались 133 сигареты на человека в месяц, то в этот же период год спустя — только 70. По итогам первого полугодия прошлого года Петербург по этому показателю занимал четвертое место в стране, теперь переместился на 56-е. При этом снижение объемов реализации табака наблюдается только в шести регионах: в Дагестане, Северной Осетии, в Нижегородской области, в Москве, в Тыве и на Чукотке.

Эксперты связывают тенденцию, с одной стороны, с переходом на альтернативные способы употребления никотина, такие как вейпы и системы нагревания табака, и, с другой, с покупкой контрафактной продукции, которая значительно дешевле.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте