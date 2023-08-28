Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Челябинске выросла на 25,8%

В августе средняя номинальная цена квадратного метра вторичного жилья в Челябинске составила 82 тыс. руб. Это на 25,8%, или на 16,8 тыс. руб., больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По этой динамике город стал лидером среди 16 мегаполисов-миллионников РФ, сообщается в исследовании «Циан.Аналитики».

По сравнению с прошлым месяцем квадратный метр вторичной недвижимости в Челябинске подорожал на 3,5%, или на 2,8 тыс. руб.

Среди городов-миллионников РФ средняя цена «квадратного» метра готового жилья ощутимо увеличилась в Ростове-на-Дону (+15%), Красноярске (+14,4%), Омске (+14,3%) и Перми (+14,1%).

По словам экспертов «Циан.Аналитики», за последний месяц на вторичном рынке ускорился рост номинальных цен предложения.

«Если в предыдущие месяцы цены медленно подрастали, на 0,7-0,9%, то в августе они прибавили 1.9%. Это максимум с марта 2022 года. В период ажиотажного спроса с рынка уходят, прежде всего, предложения по относительно невысоким ценам»,— отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

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