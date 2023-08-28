В ярославском правительстве ввели должности министров и руководителей служб

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановления о внесении изменений в положения о структурных подразделениях правительства, которые изменяют их названия и организационно-штатную структуру. Ряд департаментов переименованы в министерства, а должности их директоров — в министров.
Правительство Ярославской области
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
В частности, в ярославском правительстве появятся министры финансов, цифрового развития, культуры, инвестиций и промышленности, труда и социальной поддержки, имущественных отношений, дорожного хозяйства и так далее. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 сентября в составе регионального правительства будет работать 22 министерства.
Ряд подразделений преобразованы в государственные службы, их директора будут называться «руководитель государственной службы», например, ветеринарной, охраны объектов культурного наследия и так далее.