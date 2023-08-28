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Коммерсантъ FM
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Доля частных инвесторов на Мосбирже возросла до 18%

На сегодняшний день доля частных инвесторов на валютном рынке Московской биржи выросла до 18%. В 2022 году показатель составлял 12%. Об этом журналистам сообщил директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов.

По словам господина Титова, с начала 2023 года число корпораций на валютном рынке Мосбиржи увеличилось до 43, а клиентов из стран ЕАЭС — до 35. В перспективе Мосбиржа планирует привлекать в качестве участников торгов нерезидентов в том числе за пределами ЕАЭС.

«Мы хотим выступать локальным центром по расчетам в национальных валютах и стараемся привлекать участников из этих стран, чтобы они торговали этими валютами у нас. Это дает свои плоды, приходят новые участники, растут объемы торгов»,— сказал господин Титов (цитата по «РИА Новости»).

С начала 2023 года объем торгов казахстанским тенге вырос в шесть раз, турецкой лирой — в 12 раз, армянским драмом— в 55 раз. Объем торгов юанем составил 43%. Мосбиржа также продолжает работу по возможному запуску торгов индийской рупией и дирхамом ОАЭ.

Сергей Титов также указал на увеличение объема торгов на рынке драгоценных металлов — в 3,6 раза за семь месяцев 2023 года. Он объяснил это желанием инвесторов сохранить свои средства, вложив их в альтернативные активы.

Как сообщалось ранее, за последние 12 месяцев нетто-приток средств инвесторов-физлиц в облигации на Мосбирже достиг 695 млрд руб. (входит чистый приток средств и на первичный, и на вторичный рынки облигаций). Нетто-приток в акции за тот же период составил 77 млрд руб.

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