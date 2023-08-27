Индийский аппарат зафиксировал высокую температуру на южном полюсе Луны

Индийский луноход «Прагьян» передал первые научные данные после посадки на южный полюс Луны. Температура на поверхности оказалась неожиданно высокой — Индийская организация космических исследований (ISRO) считала, что она будет на уровне 20–30°C, но она составила 70°C.

Аппарат измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы. Он оснащен датчиком с механизмом, который может измерять температуру почвы на глубине до 10 см, говорится в сообщении ISRO в соцсети X. В публикации приводится график температур — первый подобный «профиль южного полюса Луны».

Сотрудник ISRO Би Дарукеша рассказал Press Trust of India, что температура оказалась «на удивление выше, чем мы ожидали».

Луноход добрался до спутника Земли 23 августа на борту посадочного модуля станции «Чандраян-3». Индия стала первой страной, которая совершила мягкую посадку аппарата на Южном полюсе Луны. При попытке сесть в этом районе 20 августа потерпела крушение российская станция «Луна-25».

Леонид Уварчев