Американская экономика не поддается охлаждению

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоул, заявил, что регулятор готов и дальше повышать ставки для борьбы с инфляцией, но будет отталкиваться от новых данных. При этом господин Пауэлл подробнее обычного разъяснил суть сложностей, с которыми сталкивается ФРС и которые объясняют неопределенность в сигналах регулятора. В первую очередь это рост влияния рынка труда на инфляцию, а также невозможность точного определения уровня «нейтральной» ставки, в сравнении с которой можно оценить жесткость денежной политики. При сохранении высокого потребительского спроса и низкой безработицы ФРС в ближайшие месяцы может столкнуться с редким случаем «мягкого» торможения экономики, хотя в классическом сценарии борьба с инфляцией невозможна без ощутимого снижения активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

ФРС может вновь повысить ставки, если потребуется, и вести более жесткую монетарную политику, пока не будет уверена в стабильном снижении инфляции, заявил глава регулятора Джером Пауэлл, выступая на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул — ключевом ежегодном мероприятии, проводимом при поддержке регулятора. Рынки восприняли сигнал главы ФРС как умеренно жесткий — это соответствует снижению интереса к рисковым активам и укреплению доллара США к валютам развивающихся стран (в том числе и к рублю). На последующих заседаниях (в сентябре, ноябре и декабре) ФРС будет «двигаться с осторожностью» и учитывать поступающие данные, пояснил глава регулятора.

Инфляция в США в июле уже замедлилась до 3,3% (пик пришелся на июнь 2022 года, когда рост цен ускорялся до 7% в годовом выражении).

Но этого замедления, по оценке ФРС, мало, так как оно вызвано снижением цен на энергию и продовольствие, зависящих от мировой конъюнктуры,— они могут искажать реальную динамику роста цен. В ФРС предпочитают отталкиваться от базовой (без учета цен на продовольствие и энергию) инфляции, которая в июле замедлилась до 4,3%. В частности, дефлятор потребительских расходов, на который ориентируется ФРС, в июне показывал рост на 4,1% (4,6% в мае), при этом если цены на товары год к году выросли на 0,6%, то на услуги — на 4,9% (продовольствие при этом подорожало на 4,6%, а энергия подешевела на 18,9%).

На замедлении инфляции сказалось как ослабление постпандемийного спроса и снятие ограничений со стороны предложения (в частности, удешевление доставки по морю и снятие дефицита товаров и комплектующих), так и ужесточение монетарной политики, которое давит на спрос (особенно эффект заметен на рынке недвижимости). Но борьба с инфляцией «далеко не закончена» — в ФРС пока не могут оценить ни устойчивость этого тренда, ни степень возможного снижения инфляции, пояснил Джером Пауэлл. На услуги (исключая аренду) приходится половина роста базовой инфляции — снижение здесь происходит медленнее, так как в меньшей степени зависит как от мировой конъюнктуры, так и от уровня ставок ФРС. Рынок труда, напротив, влияет на стоимость услуг сильнее. В дальнейшем вклад повышения ставок в замедление инфляции будет повышаться, ожидают в ФРС.

Рост ставок, однако, не тормозит экономику, как ожидалось, это подтверждает в том числе более высокий рост потребительской активности (признаки улучшения после 18 месяцев спада показывает даже рынок недвижимости). Основной «проблемой» остается состояние рынка труда — приток рабочей силы (как за счет повышения доли работающих, так и за счет миграции) сопровождается некоторым замедлением спроса и снижением давления на реальные доходы — они продолжают расти на фоне замедления инфляции. Сигнал об усилении дисбаланса на рынке труда может привести к дальнейшему ужесточению ДКП, пояснил глава ФРС.

Задача определения степени необходимого ужесточения для ФРС, однако, усложнилась: реальные ставки сейчас выше большинства оценок нейтральных (не оказывают ни стимулирующего, ни тормозящего эффекта на экономику), но определить нейтральный уровень точно не представляется возможным, поэтому всегда существует неопределенность в отношении того, какой именно должна быть ставка, чтобы оказать должный эффект. Дополнительную сложность создают также лаги, с которыми действует монетарное ужесточение. Самой же актуальной проблемой для ФРС является оценка влияния состояния рынка труда на инфляцию — взаимосвязь стала более сильной, чем в предыдущие десятилетия, констатировал глава американского регулятора.

Татьяна Едовина