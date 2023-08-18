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Коммерсантъ FM
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2022-й взял благосостоянием

Глобальное богатство снизилось из-за роста доллара и снижения цен на недвижимость

Глобальное благосостояние в прошлом году снижалось из-за укрепления доллара (оно снижало оценку активов в развивающихся странах), а также вследствие падения биржевых котировок — этот эффект больше затронул развитые рынки. Суммарный показатель впервые с 2008 года снизился на 2,4%, свидетельствуют данные Credit Suisse и UBS. В 2023 году, однако, может возникнуть обратная ситуация — вклад роста финансовых активов может оказаться положительным, недвижимость же будет дешеветь на фоне более высоких процентных ставок.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В 2022 году объем глобального благосостояния сократился впервые с 2008 года, следует из данных совместного отчета Credit Suisse и UBS Global Wealth Report (в марте Credit Suisse обратился за финансовой поддержкой к властям Швейцарии и позднее был выкуплен UBS). Суммарные личные активы сократились за год на $11,3 трлн (минус 2,4%), до $454,4 трлн. В пересчете на человека показатель снизился на 3,5% — $84,7 тыс.

Во многом сокращение связано с укреплением доллара к валютам развивающихся стран (этот эффект оценивается в 5,8%), замечают авторы отчета (аналогичная динамика наблюдается в сопоставлении стран по объему ВВП — недавно Всемирный банк обновил оценки за 2022 год). Если бы курсы были зафиксированы на уровне 2021 года, то глобальное благосостояние выросло бы на 3,4%, а в пересчете на человека — на 2,2%. Это, однако, по-прежнему самый низкий прирост с 2008 года. Более того, учет инфляции (минус 6% от номинального показателя) ведет к снижению показателя общего благосостояния на 2,6% в 2022 году (а подушевого — на 3,8%). Помимо этого, падение благосостояния происходило в первую очередь за счет финансовых активов (минус 6,8%, или $19 трлн), тогда как объем нефинансовых (в основном это недвижимость), напротив, вырос на $7,9 трлн. В 2023 году из-за снижения цен на жилье (в том числе на фоне более высоких ставок по ипотеке на рынках США и Европы) и восстановления биржевых индексов может сложиться обратная ситуация.

Со спадом на финансовых рынках связано сокращение благосостояния в развитых странах (на США и Европу пришлось $10,9 трлн спада, на Азиатско-Тихоокеанский регион — $2,1 трлн, но рост в 2021 году был более впечатляющим — прирост финансовых активов в США составил $19,5 трлн). В Латинской Америке, напротив, благосостояние даже выросло — на $2,4 трлн (этому способствовало нарушавшее мировой тренд укрепление региональных валют на 6% к доллару США). В Китае отмечалось снижение по обоим классам активов, но только в долларах США. Наибольший же прирост благосостояния среди отдельных стран был зафиксирован в России (вероятно, на фоне укрепления рубля, авторы также указывают на значительный рост стоимости недвижимости), а также в Мексике, Индии и Бразилии. По уровню благосостояния на душу населения лидерство сохраняют Швейцария, США, Гонконг, Австралия и Дания (в большей степени это связано со стоимостью недвижимости, чем с финансами).

Снижение общего благосостояния ожидаемо сопровождалось уменьшением неравенства в доходах — доля активов у 1% самых богатых сократилась до 44,5% (уровень 2020 года), а число долларовых миллионеров — на 3,5 млн человек, до 59,4 млн. Медиана (более показательная с точки зрения границы типичного уровня богатства) при этом выросла на 3%. С 2000 года показатель увеличился в пять раз и рос почти вдвое быстрее, чем подушевой уровень благосостояния — этот эффект объясняется в первую очередь более быстрым ростом Китая.

Татьяна Едовина

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