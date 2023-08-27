«Локомотив» перекатил поле

Шестой тур чемпионата России по футболу завершился двумя матчами — в Самаре и Сочи. «Крыльям Советов» родные стены помогли вырвать победу у «Балтики» — 2:1, а черноморцы на своем поле, к качеству которого были серьезные претензии, проиграли «Локомотиву» — 0:1.

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В матче «Крылья Советов»—«Балтика» команды решали разные задачи. Если самарцы хотели подняться на четвертое место, обставив столичных грандов «Динамо», ЦСКА и «Спартак», то калининградцы — уйти с предпоследнего. Фаворитами являлись хозяева, но гости не так давно уже одержали победу на «Солидарность Арене» в кубковой встрече (3:2).

И сейчас «Балтика» достаточно уверенно чувствовала себя в Самаре. В первом тайме у «Крыльев» не было ни голевых моментов, ни ударов в створ, ни присущей им комбинационной игры.

Хотя это объяснялось не только активным противодействием со стороны соперника, но и большими кадровыми проблемами в рядах самарского клуба. И больше всего ощущалось, конечно, отсутствие Бенхамина Гарре, лучшего атакующего футболиста «Крыльев Советов», а возможно, и Российской премьер-лиги на стартовом отрезке сезона. Аргентинец летал как на крыльях в начале нынешнего чемпионата, пока не получил травму в прошлом туре. Да и дисквалификация Гленна Бейла, еще одного важного исполнителя в системе главного тренера самарцев Игоря Осинькина, безусловно, сказывалась.

Впрочем, у хозяев все же был игрок, который умеет делать разницу. В дебюте второго тайма 19-летний Никита Салтыков отнял мяч у своей штрафной площади, дотащил его до чужой и после неудачной попытки прострела со второго раза отдал голевой пас Сергею Бабкину практически на пустые ворота. В распоряжении наставника гостей Сергея Игнашевича собственного Салтыкова не нашлось, но калининградцы просто продавили самарскую оборону, когда на исходе основного времени матча включили режим навала и Тамерлан Мусаев выиграл верховую борьбу. Однако уже в компенсированные минуты ничья уплыла от них. У «Крыльев» неожиданно в роли джокера выступил номинальный защитник Георгий Зотов, который вышел на замену буквально перед финальным свистком и успел забить решающий гол, замкнув подачу другого «скамеечника» — Владислава Шитова. Таким образом, победа 2:1 вывела самарцев на четвертое место с 11 очками.

В противостоянии «Сочи»—«Локомотив» встретились соседи по турнирной таблице, занимавшие соответственно 11-е и 12-е места.

Обе команды забуксовали на старте чемпионата и растеряли уже слишком много очков, особенно это касается железнодорожников, которых изначально считали претендентами на медали, в том числе золотые. Но одна победа в пяти турах — явно не тот результат, на который рассчитывали и они сами. При этом во всех трех ничейных матчах подопечные Михаила Галактионова находились на грани поражения и спасались только в драматичных концовках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 5 Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фрагмент игры между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

У москвичей вернулся в состав Артем Дзюба, который, даже будучи травмированным, умудрился схлопотать дисквалификацию за оскорбление журналиста. Правда, наказание было условным и поэтому не препятствовало появлению скандального нападающего на поле. А между тем поле на стадионе «Фишт» пришло в такое состояние, что его приезжала инспектировать специальная комиссия РПЛ, которая все-таки разрешила «Сочи» проводить на нем домашние матчи.

Тем не менее гости довольно быстро приспособились к сочинскому газону и вполне могли повести в счете, если бы Дмитрий Рыбчинский с близкого расстояния пробил не в голкипера Николая Заболотного, а хотя бы чуть в сторонку от него. Рыбчинский участвовал и в следующем потенциально голевом эпизоде первого тайма, когда навесил на Дзюбу, который скинул мяч на Максима Глушенкова. Однако и его удар пришелся в Заболотного. А потом уже сам Дзюба угрожал воротам хозяев после передачи Антона Миранчука, и вот тут Заболотный по-настоящему выручил одноклубников. Справился он и с плотным ударом того же Миранчука. Черноморцы же вратаря «Локомотива» Илью Лантратова почти не беспокоили, так что до перерыва поразить цель никому не удалось.

Во втором тайме у железнодорожников все же отличилась связка Дзюба—Глушенков. Первый опять отметился в подыгрыше, а его партнер сумел отправить мяч в сетку сквозь частокол ног оборонявшихся футболистов. Дальше москвичи грамотно сдерживали противника, не уступая ему инициативу и навязывая изнурительную борьбу, тогда как хозяевам дополнительные трудности в созидании создавало еще и тяжелое домашнее поле, которое команды вдоль и поперек перепахали. «Сочи» скорее мог пропустить второй гол, в частности, когда бил Дмитрий Баринов, чем забить сам. В итоге «Локомотиву» хватило для победы и одного мяча, и с девятью очками он вплотную подобрался к группе лидеров, расположившись на восьмом месте.

Александр Ильин