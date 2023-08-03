Палестинцы повоевали в Ливане

Более десятка человек погибли в результате столкновений между палестинскими группировками в Айн-эль-Хельве — крупнейшем лагере беженцев в Ливане. В Бейруте опасаются, что межпалестинские разборки разрушат и без того хрупкую стабильность в Ливане. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Наджиб Микати заявил о вопиющем нарушении суверенитета Ливана, а некоторые местные политики и СМИ увидели в произошедшем «руку Ирана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены палестинского движения «Фатх» стреляют в воздух на похоронах одного из своих командиров — Абу Ашрафа аль-Армуши

Фото: Mohammad Zaatari / AP Члены палестинского движения «Фатх» стреляют в воздух на похоронах одного из своих командиров — Абу Ашрафа аль-Армуши

Фото: Mohammad Zaatari / AP

В четверг в палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хельве на юге Ливана наконец наступило затишье после длившихся с субботы боев между местными группировками. В результате столкновений погибли по меньшей мере 13 человек, десятки (включая женщин и детей) получили ранения, около 2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Возвращаться многим некуда, да и уверенности в том, что бои прекратились окончательно, пока нет. Во вторник уже объявлялось перемирие, но на следующий день в лагере вновь зазвучали выстрелы.

Фактически примыкающий к городу Сайда на юге Ливана Айн-эль-Хельве — крупнейший из 12 официально зарегистрированных ООН лагерей для палестинских беженцев в стране. И его неофициально называют столицей палестинской диаспоры. Там, на крошечной территории, проживают около 60 тыс. человек. Как и в других лагерях, в Айн-эль-Хельве царит нищета. Палестинцы практически не имеют возможности устроиться на работу за пределами лагеря, у них нет никаких перспектив.

Лагерь Айн-эль-Хельве управляется вооруженными палестинскими группировками, представляющими разные течения. Между ними периодически происходят столкновения.

По существующей договоренности ливанские силы безопасности в палестинские лагеря практически никогда не входят и не вмешиваются происходящее там, если это не грозит им прямым столкновением.

В этот раз конфликт в Айн-эль-Хельве возник между ключевым палестинским движением «Фатх» с одной стороны и исламистскими группировками «Джунд аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) и «Аш-Шабаб аль-Муслим» с другой. Арабские СМИ утверждают, что первым огонь на рынке в субботу открыл некий Мухаммад Зубайдат, связанный с «Фатх» и палестинскими силами безопасности. В перестрелке был убит человек из «Аш-Шабаб аль-Муслим», и месть последовала уже на следующий день: был убит один из местных командиров «Фатх» Абу Ашраф аль-Армуши и четверо его соратников.

Правда, «Аш-Шабаб аль-Муслим» отказывается брать на себя ответственность за это, что порождает немало спекуляций насчет того, кто может стоять за столкновениями в лагере. Бои были настолько жаркими, что под огнем оказались и некоторые районы Сайды, в результате ранения получили и граждане Ливана. Власти страны были вынуждены перекрыть шоссе, ведущее на юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Абу Ашрафа аль-Армуши в лагере палестинских беженцев в районе Сайды (Ливан)

Фото: Mohammad Zaatari / AP Похороны Абу Ашрафа аль-Армуши в лагере палестинских беженцев в районе Сайды (Ливан)

Фото: Mohammad Zaatari / AP

Еще в начале эскалации и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что время для столкновений выглядит «подозрительным в текущем региональном и международном контексте». Он отметил: происходящее рассматривается Бейрутом как часть «неоднократных попыток использовать Ливан в качестве поля битвы».

В четверг прозвучало еще более жесткое заявление. «Недопустимо и неприемлемо, чтобы палестинские организации прибегали к этой кровавой борьбе и терроризировали ливанцев»,— заявил господин Микати. По его словам, происходящее — «вопиющее нарушение суверенитета Ливана».

Глава правительства пригрозил, что если ситуация не изменится, «армия и остальные ливанские службы безопасности предпримут необходимые меры для обеспечения безопасности и прекращения боевых действий». Такое развитие событий грозило бы нарушить и без того хрупкое равновесие в Ливане, где еще не забыли, что гражданская война в 1975 году началась из-за столкновений между палестинскими боевиками и бойцами христианской партии «Катаиб».

Сейчас информационные ресурсы «Катаиб» всячески намекают, что произошедшее в Айн-эль-Хельве — это попытка Ирана взять контроль над лагерем через связанные с ним группировки, которые противостоят «Фатх».

Фактически это калька того, что происходит в самой Палестине, где администрация Махмуда Аббаса, также возглавляющего «Фатх», утратила контроль за ситуацией не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан. По большей части там де-факто руководят «Хамас», «Исламский джихад» и другие движения.

При этом все чаще речь идет о том, что помощь им оказывает Иран, который выстраивает единую «ось сопротивления» Израилю как изнутри Палестины, так и извне — из Сирии и Ливана, где главным израильским врагом выступает шиитское движение «Хезболла». Видимо, не случайно палестинские лидеры просили руководство «Хезболлы» вмешаться в ситуацию в Айн-эль-Хельве.

На фоне боев в лагере беженцев «Катаиб» и ряд других оппозиционных «Хезболле» сил в очередной раз подняли вопрос об оружии, которое находится в руках палестинских группировок и шиитского движения. Утверждается, что оружие нужно для сопротивления Израилю, но нередко оно используется во внутрипалестинских разборках в Ливане. Некоторые СМИ утверждают, что эта тема поднималась во время визита в Бейрут на прошлой неделе главы Службы общей разведки Палестины Маджида Фараджа. Также затрагивался и вопрос об обстрелах израильской территории палестинскими группировками со стороны Ливана. Официальные палестинские власти не заинтересованы в нагнетании ситуации, но их никто не спрашивает.

Помимо прочего события в Айн-эль-Хельве стали яркой иллюстрацией того, насколько трудно будет палестинскому руководству восстановить контроль за происходящим. В частности, объединить различные партии и движения.

В прошлые выходные в Египте прошла первая за три года встреча руководителей всех основных палестинских фракций, за исключением «Исламского джихада» и Народного фронта освобождения Палестины,— Генерального командования. На встрече Махмуд Аббас предложил сформировать комитет для того, чтобы завершить обсуждение спорных вопросов и окончательно урегулировать разногласия между палестинскими фракциями. Не успели все присутствовавшие с этим согласиться, как из Ливана начали поступать тревожные новости.

Марианна Беленькая