Возле дома Маргариты Симоньян упал второй дрон за неделю

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что за неделю возле ее дома в Подмосковье упали два дрона. Об этом она заявила «РИА Новости». Первый дрон сбили 21 августа.

«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть»,— рассказала госпожа Симоньян.

Первый раз о падении дрона «на соседней улице» Маргарита Симоньян сообщила 21 августа. В тот день Минобороны России заявило о сбитом в Истринском районе беспилотнике. Еще об одном дроне, сбитом в этой части Московской области, Минобороны РФ сообщало 26 августа.

По мнению Маргариты Симоньян, те, кто запускает эти беспилотники, в том числе по «Москва-Сити», имеют «типический творческий почерк».

Госпожа Симоньян отметила, что россияне не могут не задаваться вопросом, как беспилотники так далеко долетают с Украины. По ее словам, военные рассказали ей, что ПВО не настроена на такие небольшие объекты, как дроны, иначе она бы реагировала на птиц. «Тем не менее как-то перенастраиваются. Было объявлено на этой неделе, лазерное какое-то ружье антидронное изобретено. Умеем мы подтягиваться, даже если что-то пропустили»,— добавила она.

По словам источников «Ъ», 21 августа беспилотник, летевший в столицу, сбили над подмосковным Красногорском не из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1», а с помощью антидронового ружья.

Подробнее — в материале «Украинский дрон сбили из ружья».

Анастасия Ларина