Детям-инвалидам помогут периодически

Несколько российских регионов изменили объем гарантий бесплатной помощи для детей с инвалидностью. Федеральное законодательство устанавливает для них право на социальные услуги, однако список услуг и периодичность их получения каждый регион определяет самостоятельно. В Свердловской области чиновники изменили формулировку «по мере необходимости» на «определенное число услуг в год», похожая ситуация в Еврейской автономной области и Волгоградской области. Общественные организации утверждают, что из-за этого доступность бесплатной помощи резко сократилась. В Минтруде заявляют, что четкая периодичность позволит «исключить злоупотребления».

Федеральный закон №442 «Об основах социального обслуживания граждан» устанавливает: незащищенные категории, в том числе дети-инвалиды и их родители, могут получить социальную, медицинскую, бытовую, психологическую и юридическую помощь бесплатно в необходимых им объемах. Оказывать такую поддержку могут как государственные, так и негосударственные поставщики социальных услуг по документу ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг). Как объяснили “Ъ” в Минтруде РФ, общие принципы предоставления социальных услуг устанавливаются на уровне федерации. А «на местах» дальнейшая работа организуется и осуществляется уже регионами — за счет средств регионального бюджета.

Благотворительный фонд помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный» сообщил “Ъ” про приказ министерства социальной политики Свердловской области «О внесении изменений в стандарты соцуслуг…», который вступил в силу 23 января. В организации уверены, что это решение значительно сократит объем бесплатной помощи для детей-инвалидов. В новом приказе формулировку «по мере необходимости» заменили на «определенное количество услуг в год». При этом тарифы, по которым работают поставщики услуг, остаются прежними. Например, услугу «Индивидуальное социально-психологическое консультирование» теперь предлагается оказывать максимум два раза в год — при тарифе 116 руб. 45 коп. за раз. Обучение семьи навыкам помощи тяжелобольному родственнику ограничивают четырьмя услугами в год на общую сумму 155 руб. 24 коп. «Социально-психологический патронаж» представлен двумя услугами в месяц при тарифе 174 руб. 68 коп. (349 руб. 36 коп. в месяц, или 4192 руб. в год).

“Ъ” проверил, появились ли подобные ограничения в других регионах. Аналогичная ситуация возникла в Еврейской автономной области, сообщила “Ъ” гендиректор центра психологической помощи «Непоседы» Кристина Мазурова. Она уже направила обращение в департамент соцзащиты населения правительства ЕАО. В нем она указывает, что семьи детей с инвалидностью обеспокоены «необоснованным уменьшением объема подлежащих к предоставлению им социальных услуг во вновь выданных ИППСУ». «Например, в ИППСУ установлена периодичность предоставления услуги социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование,— два раза в неделю. Вместе с тем социально-педагогическая коррекция включает занятия с дефектологом, логопедом, специалистом по адаптивной физкультуре, занятия по сенсомоторной интеграции, музыкальные занятия и групповые общеразвивающие занятия. Выбирая два раза в неделю между указанными занятиями, получатель социальных услуг лишается возможности посещения всех необходимых специалистов»,— говорится в обращении. Ответ на него пока не поступил.

Заведующая центром социально-трудовой реабилитации «Теплый дом» волгоградского общественного благотворительного фонда «Дети в беде» Елена Строева подтвердила, что в Волгоградской области также сокращаются объемы бесплатной помощи детям-инвалидам: «Когда мы только вошли в реестр поставщиков восемь лет назад, там был определенный пакет услуг. Например, адаптивная физкультура, необходимая детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, была каждый день — а сейчас занятия урезали до 12 услуг в три месяца». Госпожа Строева отмечает, что продолжительность услуги начинается от 20 минут и в среднем ограничивается 60 минутами.

Президент фонда «Я особенный» Александрина Хаитова считает, что детям с инвалидностью и нарушением социальной адаптации в Свердловской области «отныне можно не надеяться» на качественную регулярную помощь со стороны государства: «Высококвалифицированные специалисты не смогут работать за мизерные расценки. Соответственно, с большой долей вероятности сократится количество негосударственных центров, которые работают с особенными детьми». В госцентрах помощь будет оказываться лишь один-два раза в год в виде кратких курсов реабилитации, говорит госпожа Хаитова. А детям с ментальными нарушениями любые навыки и знания закреплять нужно на постоянной и интенсивной основе — согласно исследованиям, не менее 40 часов в месяц.

Алена Чувирова из города Берёзовский Свердловской области рассказала “Ъ”, что ее дочь с ДЦП уже фактически лишилась помощи. Еще недавно с ней ежедневно занимались специалисты центра «Я особенный», и наметился прогресс: «Поскольку у ребенка пока нет речи, мы начали учиться общаться по карточкам, улучшилась моторика рук, появилось больше звуков». 9 декабря прошлого года, по словам госпожи Чувировой, местная соцзащита попросила их «исправить» ИППСУ, так как там якобы по ошибке прописаны лишние действия: стрижка ногтей, смена постельного белья, вынос мусора. «Мне сказали, что, если соцработник будет выполнять все эти пункты, меня нужно будет лишать родительских прав»,— утверждает госпожа Чувирова. В управлении социальной политики Чувировым и нескольким другим семьям «задним числом» перепечатали ИППСУ — как утверждает женщина, с прежними датой и номером, но без формулировки «по мере необходимости». По предварительным расчетам юристов, из-за этого объемы помощи сократились не менее чем в десять раз: из 35 часов АВА-терапии в месяц у дочери Алены Чувировой останется три.

Министерство соцполитики Свердловской области сообщило “Ъ”, что в приказе периодичность предоставления социальных услуг «установлена не менее чем фактический объем потребления социальных услуг за три года». Ведомство заверило, что сокращение видов социальных услуг не предусмотрено. И подчеркнуло, что периодичность, установленная в приказе, сформирована на основании «предложений, выработанных в ходе проведения различных круглых столов, профессиональных дискуссий, проведенных в 2021–2022 годах».

В Минтруде РФ отметили, что организация социального обслуживания — это «региональные полномочия, а установление минимальной и максимальной периодичности предоставления услуг — практика, применяемая во многих регионах». В ведомстве заверили, что такой подход позволяет исключить субъективный фактор при назначении объемов социальных услуг и злоупотребления. Например, когда организации субъективно отказывают в предоставлении той или иной услуги или, напротив, социальными услугами фактически замещаются родственный уход и образовательные услуги.

Директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка видит корень проблемы в том, что федеральный закон №442 прописывает «примерный» перечень соцуслуг. Однако стандарты, нормативы финансирования, механизмы реализации не обозначены, и каждый регион придумывает их сам. «Поэтому одна и та же услуга у нас в одном субъекте стоит 6 руб. 90 коп., в другом — под 100 руб., а в третьем — 3 тыс. руб.,— говорит госпожа Поличка.— Каждый регион, исходя из собственных умозаключений, толкует понятия, которые затем становятся основой для построения системы и практики ее функционирования. В этом нет ничего плохого, если только в России не стоит задача обеспечения равных прав граждан на социальное обслуживание независимо от места их проживания».

Наталья Костарнова; Николай Яблонский, Екатеринбург