Диагноз страшнее рака

Только половина пациентов прислушается к совету лечащего врача сходить к онкологу — об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Онкологика». Кроме того, неочевидные симптомы рака проигнорирует каждый третий опрошенный. При этом опрос показал, что мысли об онкологических заболеваниях вызывают страх у 69% жителей России. Эксперты напоминают: коварство рака заключается в том, что он практически никак себя не проявляет на ранних стадиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сравнительно редкий россиянин доходит до профильного специалиста даже при наличии симптомов онкологического заболевания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сравнительно редкий россиянин доходит до профильного специалиста даже при наличии симптомов онкологического заболевания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аналитический центр НАФИ и благотворительный фонд всесторонней поддержки и навигации взрослых онкопациентов «Онкологика» провели опрос о том, что россияне считают поводом обратиться к врачу-онкологу. Опрос прошел в августе, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Исследование показало, что с онкологическими заболеваниями лично или через окружение сталкивались почти половина респондентов (47%). Преимущественно об этом говорят женщины (53%) и люди старше 55 лет (56%). Кроме того, 6% опрошенных отметили, что болеют раком или болели в прошлом.

Мысли о раке вызывают страх у 69% опрошенных. Кроме того, почти треть (28%) убеждены, что от онкологических заболеваний невозможно вылечиться. Больше всего подобных предрассудков у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет: 78% из них отмечают, что мысли о раке вызывают страх; каждый третий считает, что рак неизлечим (32%). Руководитель исследовательских проектов НАФИ Аделя Кавеева отмечает, что молодые люди чаще признаются, что им было бы трудно находиться рядом с онкобольным.

Не испытывают сильного страха перед онкозаболеваниями чаще мужчины (34%), люди старше 55 лет (33%) и те, кто уже болеет или болел онкологическим заболеванием (34%). В целом россияне демонстрируют высокую онконастороженность — большинство обратились бы к врачу при очевидных симптомах серьезных проблем со здоровьем. Так, 93% не стали бы откладывать поход к специалисту при необъяснимом кровотечении. Постоянная боль насторожила бы 91% респондентов, а незаживающая рана — 90%.

Однако менее очевидные признаки заставили бы насторожиться лишь семь из десяти россиян. Непреходящая охриплость стала бы поводом для похода к врачу 75% опрошенных, а изменения в работе кишечника или мочевого пузыря — 78%. Вместе с тем неочевидные симптомы, указывающие на наличие онкологической патологии, проигнорирует каждый третий. Например, чувство слабости, которое продолжается уже длительное время, заставит обратиться к врачу лишь 68% опрошенных, а 32% оставят все как есть. Необъяснимые потеря или набор веса побудят проверить здоровье 63% россиян, а 37% не будут из-за этого обращаться к доктору.

Исследование показало, что косвенные признаки рака чаще всего настораживают людей, уже столкнувшихся с онкологическим заболеванием. Так, на внезапные изменения в весе они обращают внимание значительно чаще, чем те, кто не сталкивался с диагнозом (45% против 28%). В ситуации, когда терапевт прямо порекомендует пройти для профилактики обследование на рак или получить консультацию онколога, этому совету последует лишь 50% опрошенных.

Директор МРНЦ им. А. Ф. Цыба, главный внештатный специалист-онколог ЦФО Минздрава России Сергей Иванов отмечает: по данным справочника о состоянии онкологической помощи населению России в 2022 году, более половины (59,3%) случаев были выявлены на I–II стадиях заболевания. При этом на долю заболеваний, впервые выявленных на более поздних стадиях (III и IV), приходится свыше 35%. По его мнению, это происходит потому, что многие по-прежнему боятся услышать диагноз, откладывая посещение онколога «до последнего». Господин Иванов напомнил, что в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», чья ключевая цель — обеспечение доступности медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также внедрение современных методов диагностики и лечения. Но и пациенты, по его мнению, должны быть «ответственными и дисциплинированными» в отношении собственного здоровья.

Онколог телемедицинского сервиса «Доктис» Артем Потанин говорит, что их клиника проводила похожее исследование. Оно показало, что 77% опрошенных обращаются к врачу только в случае значительного ухудшения самочувствия. При этом 50% поставили именно онкологические заболевания на первое место среди наиболее тревожащих их диагнозов. Впрочем, добавляет он, проблема не только в невнимательном отношении к здоровью: далеко не всегда человек может быстро попасть на прием к специалисту и получить направление на обследование. Особенно это проблематично для регионов, говорит он. По его мнению, со стороны системы здравоохранения требуется большая просветительская работа: «Людям нужно показывать примеры, на которых они увидят, до чего может довести тот или иной симптом».

По словам Сергея Иванова, коварство рака заключается в том, что он практически никак себя не проявляет на ранних стадиях либо маскируется за привычными и знакомыми симптомами: повышенная температура, боль в горле, осиплость, потливость, частые головные боли и другое. «Особую настороженность и незамедлительное обращение к врачу должны вызывать такие проявления организма, как любые кровяные выделения (из носа, горла, в моче и кале, из влагалища вне менструального цикла), резкое снижение веса, бледность кожных покровов, длительная повышенная температура тела, изменение размера, цвета, толщины, формы родинок, непрекращающийся кашель, не проходящая долгое время боль в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения»,— говорит Сергей Иванов. Он также призывает проходить диспансеризацию раз в три года людям в возрасте с 18 до 39 лет, и ежегодно — с 40 лет. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова подчеркивает, что в программу диспансеризации включена широкая панель скринингов, особое внимание уделяется выявлению рака шейки матки, колоректального рака, рака молочной железы.

Наталья Костарнова