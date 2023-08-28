Диагноз страшнее рака

Только половина пациентов прислушается к совету лечащего врача сходить к онкологу — об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Онкологика». Кроме того, неочевидные симптомы рака проигнорирует каждый третий опрошенный. При этом опрос показал, что мысли об онкологических заболеваниях вызывают страх у 69% жителей России. Эксперты напоминают: коварство рака заключается в том, что он практически никак себя не проявляет на ранних стадиях.
Сравнительно редкий россиянин доходит до профильного специалиста даже при наличии симптомов онкологического заболевания
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Аналитический центр НАФИ и благотворительный фонд всесторонней поддержки и навигации взрослых онкопациентов «Онкологика» провели опрос о том, что россияне считают поводом обратиться к врачу-онкологу. Опрос прошел в августе, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.
Исследование показало, что с онкологическими заболеваниями лично или через окружение сталкивались почти половина респондентов (47%). Преимущественно об этом говорят женщины (53%) и люди старше 55 лет (56%). Кроме того, 6% опрошенных отметили, что болеют раком или болели в прошлом.
Мысли о раке вызывают страх у 69% опрошенных. Кроме того, почти треть (28%) убеждены, что от онкологических заболеваний невозможно вылечиться. Больше всего подобных предрассудков у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет: 78% из них отмечают, что мысли о раке вызывают страх; каждый третий считает, что рак неизлечим (32%). Руководитель исследовательских проектов НАФИ Аделя Кавеева отмечает, что молодые люди чаще признаются, что им было бы трудно находиться рядом с онкобольным.
Не испытывают сильного страха перед онкозаболеваниями чаще мужчины (34%), люди старше 55 лет (33%) и те, кто уже болеет или болел онкологическим заболеванием (34%). В целом россияне демонстрируют высокую онконастороженность — большинство обратились бы к врачу при очевидных симптомах серьезных проблем со здоровьем. Так, 93% не стали бы откладывать поход к специалисту при необъяснимом кровотечении. Постоянная боль насторожила бы 91% респондентов, а незаживающая рана — 90%.
Однако менее очевидные признаки заставили бы насторожиться лишь семь из десяти россиян. Непреходящая охриплость стала бы поводом для похода к врачу 75% опрошенных, а изменения в работе кишечника или мочевого пузыря — 78%. Вместе с тем неочевидные симптомы, указывающие на наличие онкологической патологии, проигнорирует каждый третий. Например, чувство слабости, которое продолжается уже длительное время, заставит обратиться к врачу лишь 68% опрошенных, а 32% оставят все как есть. Необъяснимые потеря или набор веса побудят проверить здоровье 63% россиян, а 37% не будут из-за этого обращаться к доктору.
Исследование показало, что косвенные признаки рака чаще всего настораживают людей, уже столкнувшихся с онкологическим заболеванием. Так, на внезапные изменения в весе они обращают внимание значительно чаще, чем те, кто не сталкивался с диагнозом (45% против 28%). В ситуации, когда терапевт прямо порекомендует пройти для профилактики обследование на рак или получить консультацию онколога, этому совету последует лишь 50% опрошенных.
Директор МРНЦ им. А. Ф. Цыба, главный внештатный специалист-онколог ЦФО Минздрава России Сергей Иванов отмечает: по данным справочника о состоянии онкологической помощи населению России в 2022 году, более половины (59,3%) случаев были выявлены на I–II стадиях заболевания. При этом на долю заболеваний, впервые выявленных на более поздних стадиях (III и IV), приходится свыше 35%. По его мнению, это происходит потому, что многие по-прежнему боятся услышать диагноз, откладывая посещение онколога «до последнего». Господин Иванов напомнил, что в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», чья ключевая цель — обеспечение доступности медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также внедрение современных методов диагностики и лечения. Но и пациенты, по его мнению, должны быть «ответственными и дисциплинированными» в отношении собственного здоровья.
Онколог телемедицинского сервиса «Доктис» Артем Потанин говорит, что их клиника проводила похожее исследование. Оно показало, что 77% опрошенных обращаются к врачу только в случае значительного ухудшения самочувствия. При этом 50% поставили именно онкологические заболевания на первое место среди наиболее тревожащих их диагнозов. Впрочем, добавляет он, проблема не только в невнимательном отношении к здоровью: далеко не всегда человек может быстро попасть на прием к специалисту и получить направление на обследование. Особенно это проблематично для регионов, говорит он. По его мнению, со стороны системы здравоохранения требуется большая просветительская работа: «Людям нужно показывать примеры, на которых они увидят, до чего может довести тот или иной симптом».
По словам Сергея Иванова, коварство рака заключается в том, что он практически никак себя не проявляет на ранних стадиях либо маскируется за привычными и знакомыми симптомами: повышенная температура, боль в горле, осиплость, потливость, частые головные боли и другое. «Особую настороженность и незамедлительное обращение к врачу должны вызывать такие проявления организма, как любые кровяные выделения (из носа, горла, в моче и кале, из влагалища вне менструального цикла), резкое снижение веса, бледность кожных покровов, длительная повышенная температура тела, изменение размера, цвета, толщины, формы родинок, непрекращающийся кашель, не проходящая долгое время боль в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения»,— говорит Сергей Иванов. Он также призывает проходить диспансеризацию раз в три года людям в возрасте с 18 до 39 лет, и ежегодно — с 40 лет. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова подчеркивает, что в программу диспансеризации включена широкая панель скринингов, особое внимание уделяется выявлению рака шейки матки, колоректального рака, рака молочной железы.