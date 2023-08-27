На востоке Грузии на средневековый монастырь сошел оползень

Оползень, неожиданно сошедший со скалы в непосредственной близости от монастыря VI века Шио-Мгвиме (грот-келья Шио), напугал туристов, но не нанес вреда древнему строению. Об этом сообщает патриархия Грузинской православной церкви.

В заявлении говорится, что небольшие оползни сходили около монастыря и раньше, но на этот раз оползень был «более масштабным, чем прежде». Никто из туристов, осматривающих монастырь, не пострадал.

Монастырь, расположенный на востоке Грузии, около древней столицы страны Мцхеты, согласно преданию, основал ассирийский монах Шио в VI веке.

Особую тревогу сход оползня в Мцхете вызвал из-за трагедии, происшедшей несколько недель назад в регионе Рача, на западе страны, где в результате схода оползня погибли около 30 человек.

Георгий Двали, Тбилиси