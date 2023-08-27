В Петербурге простились с сотрудниками Росгвардии, погибшими в аварии на КАД

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с сотрудниками Росгвардии, которые погибли в массовой аварии со служебным грузовиком на Кольцевой автодороге. Панихиду отслужили в Храме Преображения Господня в воскресенье, 27 августа, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Траурную церемонию посетили командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев, сослуживцы погибших и сотрудники округа.

«Ъ-СПб» писал, что смертельная авария с грузовым «Уралом», перевозившим бойцов Росгвардии, произошла 22 августа в районе съезда с КАД на Стрельну. Грузовик росгвардейцев подрезала легковая машина, в результате чего служебный автомобиль вынесло на середину трассы, где он ударился об отбойник и перевернулся. Трое находившихся в кузове военнослужащих погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи.

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