Депутат Хинштейн назвал причину смертельной аварии с грузовиком Росгвардии на КАД

Предварительной причиной смертельного массового ДТП на Кольцевой автодороге с участием грузовика Росгвардии в Санкт-Петербурге стало лихачество второго участника аварии. Об этом в своем Telegram-канале утром 23 августа сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Депутат Александр Хинштейн / Telegram-канал Фото: Депутат Александр Хинштейн / Telegram-канал

«Грузовик "Урал-4320" перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась»,— написал господин Хинштейн.

В результате ДТП, по уточненным данным, погибли четверо бойцов Росгвардии, находившихся в кузове грузовика. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, отметил депутат.

По его словам, все погибшие — молодые бойцы в возрасте 19 — 21 года, проходившие службу по призыву. Руководство Росгвардии уже объявило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

«Ъ-СПб» писал, что смертельная авария произошла накануне в 17:50 на 84-м километре КАД, в районе съезда на Стрельну. Сначала сообщалось о двух погибших и как минимум троих пострадавших. В дальнейшем число жертв аварии выросло.

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