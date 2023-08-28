«Интерлизинг» пополнит автопарк за счет облигаций

В понедельник, 28 августа, состоится размещение шестого выпуска облигаций ООО «Интерлизинг» Людмилы Коган объемом 4,5 млрд рублей. Ставка квартального купона — 13,5% годовых, дюрация — 2,2 года. Привлеченные средства компания намерена направить на покупку автотранспорта, спецтехники и оборудования. Выпуск облигаций для лизинговой компании более выгодный инструмент, чем кредитование, полагают аналитики и прогнозируют высокий спрос на новый выпуск ценных бумаг компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Привлеченные средства компания намерена направить на покупку автотранспорта, спецтехники и оборудования

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Привлеченные средства компания намерена направить на покупку автотранспорта, спецтехники и оборудования

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-06 компания «Интерлизинг» провела 24 августа. Амортизация по выпуску предусмотрена на уровне 16,5% в даты выплат 7–11-го купонов, еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода, говорится в сообщении компании. Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО) и АО «Тинькофф Банк». В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоила ООО «Интерлизинг» кредитный рейтинг ruA–.

«Спрос значительно превысил наши первоначальные ожидания, что позволило увеличить объем выпуска относительно изначально запланированного,— прокомментировал финансовый директор «Интерлизинга» Евгений Кочуров.— Привлеченные средства, как и раньше, будут направлены на финансирование основной деятельности компании: приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования для последующей передачи в лизинг».

ООО «Интерлизинг» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с августа 1999 года. Единственным бенефициаром компании является Людмила Коган. Выручка в 2022 году превысила 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — 915,6 млн рублей.

Для лизинговой компании привлечение капитала путем выпуска облигаций является выгодным и с точки зрения имиджа, и с точки зрения стоимости заемных средств, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Облигации делают компанию чуть более публичной в глазах инвесторов по сравнению с тем, если бы она финансировала свою деятельность путем кредитования»,— поясняет эксперт.

По мнению Дмитрия Маркова, начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автора стратегий автоследования, в России сформировался развитый облигационный рынок, поэтому для эмитентов есть возможность привлекать значительные объемы средств через рынок облигаций по конкурентным с банками ставкам. «Преимущества облигаций для эмитента в отсутствие залога заключаются в возможностях более свободно распоряжаться привлеченными средствами, в выплате тела займа только при погашении ценных бумаг»,— добавляет аналитик.

По оценке господина Жарского, в текущей экономической ситуации лизинг транспортных средств станет еще более выгодным, чем он был три-четыре года назад: так как доступ к запчастям многих автомобилей ограничен, физлицам или компаниям проще отдать обслуживание автомобиля на аутсорс. «Это понимают и инвесторы, которые наверняка хотели бы видеть ставку по купону на уровне 14–15%, но в текущей ситуации будут согласны и на 13,5% с учетом ожидаемого роста рынка лизинга и надежности данного эмитента».

Господин Марков также подтверждает, что «Интерлизинг» имеет хороший кредитный рейтинг, это говорит об умеренно высоком уровне кредитоспособности эмитента. «Ставка в 13,5% установлена на привлекательном уровне для облигаций со схожими рейтингами и дюрациями, поэтому на бумаги ожидается высокий спрос»,— дает прогноз эксперт «ПТЦ».

То, что это уже шестой выпуск облигаций «Интерлизинга», прибавляет инвесторам уверенности, отмечает господин Жарский, хотя на рынке есть компании аналогичного профиля, у которых обращается до 20 выпусков. Например, «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), замечает эксперт Veta.

Александра Тен