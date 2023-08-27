Прощайте, оружие и свобода

Южный окружной военный суд (ЮВС) в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор Севастопольского гарнизонного военного суда в отношении военнослужащего-контрактника Данила Чурюмова, осужденного за дезертирство. За побег из пункта временной дислокации в Херсонской области Чурюмов проведет в колонии пять с половиной лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации, имеющейся в распоряжении «Ъ», в январе 2023 года военнослужащий-контрактник Данил Чурюмов без уважительных причин оставил пункт временной дислокации части на территории Херсонской области и, прихватив с собой заряженный автомат Калашникова, отправился домой в Крым. Оружие вместе с боекомплектом военный спрятал в траве возле дороги в населенном пункте, где нес дежурство. Там автомат впоследствии и нашли военные, которых командование части отправило ловить дезертира.

До контрольно-пропускного пункта в городе Армянске Данила Чурюмова довез на автомобиле знакомый. КПП дезертир пытался пересечь в гражданской одежде, чтобы не вызвать подозрений, но сотрудники правоохранительных органов задержали его и передали военным следственным органам СКР. Беглецу было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта), его поместили на гауптвахту.

За дезертирство Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Чурюмова к пяти с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.

Свою вину военнослужащий сначала не признал. Он подал апелляционную жалобу в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В ходе разбирательства в апелляционной инстанции представители защиты сообщили, что молодой человек раскаялся в содеянном, принес извинения личному составу и должностным лицам своей воинской части и оказал ей благотворительную помощь. Кроме того, Данил Чурюмов выразил готовность продолжить военную службу в другой воинской части после предоставления ему отпуска.

Адвокаты обратили внимание на состояние здоровья как самого Чурюмова, получившего контузию в ходе боевых действий, так и его матери, находящейся в специализированном лечебном учреждении без ухода близких родственников. По их мнению, именно это обстоятельство и вынудило контрактника вернуться домой из зоны СВО.

Однако эти аргументы в Южном военном суде не приняли. Там обратили внимание на то, что намерение продолжить военную службу у Данила Чурюмова возникло только после того, как он был задержан и помещен на гауптвахту. В суде также отметили, что в период пребывания Чурюмова в зоне СВО его мать находилась под присмотром сотрудников специализированного медицинского учреждения.

В итоге судебная коллегия оставила в силе приговор первой инстанции, посчитав его полностью обоснованным и справедливым.

Напомним, ранее Крымский гарнизонный военный суд признал другого контрактника виновным по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство), назначив ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину задержали дома в январе 2023-го. Он признал вину, объяснив свой поступок нежеланием участвовать в специальной военной операции на Украине.

Александр Дремлюгин, Симферополь