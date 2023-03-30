Суд в Крыму приговорил контрактника к девяти годам строгого режима за дезертирство

Крымский гарнизонный военный суд признал контрактника виновным по ч. 3 ст. 338 УК РФ («Дезертирство»), назначив наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила «Ъ» пресс-служба суда.

Согласно материалам суда, военный, имя которого не разглашается, проходил службу по контракту в Севастополе. В сентябре 2022 года он самовольно покинул воинскую часть и перебрался на территорию Крыма на постоянное место жительства.

Мужчину задержали дома в январе 2023-го. Он признал вину, объяснив свой поступок нежеланием участвовать в специальной военной операции на Украине.

Александр Дремлюгин, Симферополь