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Коммерсантъ FM
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Париж станет первым городом в Европе, где запретят аренду электросамокатов

В Париже с 1 сентября запретят аренду электрических самокатов, сообщает телеканал RTBF. Решение было принято по результатам городского референдума по вопросу использования электросамокатов. За запрет высказались 89% парижан. Таким образом Париж станет первым европейским городом, где действует запрет на электросамокаты.

Как уточняет Le Figaro, мэрия Парижа отказалась возобновлять контракты с тремя частными операторами (Lime, Tier и Dott), которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов. Пользоваться самокатами можно до конца августа, с начала сентября поставщиков обязали убрать их с парижских улиц. По данным издания, всего с улиц Парижа будут убраны 15 тыс. арендных электросамокатов. Во всех трех компаниях собираются провести их техобслуживание, чтобы потом отправить в другие города Франции и в другие страны.

В апреле в Париже прошел городской референдум по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан. По итогам референдума запрет электросамокатов поддержали 89% опрошенных.

Как отмечает RTBF, причиной проведения такого голосования стали проблемы, создаваемые разбросанными по всему городу самокатами, а также беспокойство парижан и властей города о безопасности их использования. По данным телеканала, в 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тыс. поездок на электросамокатах.

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