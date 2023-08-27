Талибы запретили женщинам посещать национальный парк Банди-Амир

«Талибан» (признан террористическим и запрещен) в Афганистане запретил посещать женщинам национальный парк Банди-Амир. Власти утверждают, что они нарушали правила ношения хиджаба.

«Наши жены и сестры не смогут посещать Банди-Амир, пока мы не установим для них правила. Силы безопасности, старейшины и полиция нравов должны принять меры. Туризм — это не жизненная необходимость», — сказал и. о. министра пропаганды добродетели и предотвращения порока Мухаммад Халед Ханафи.

Банди-Амир — первый афганистанский национальный парк. Он находится в горах Гиндукуш в центральной части Афганистана. Парк — один самым популярных достопримечательностей в стране.

Олеся Павленко