Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мы обеспечим вас работой и социальными гарантиями»

Генеральный директор компании «Торговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов о социальной ответственности и о подготовке кадров

Генеральный директор компании «Торговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов в интервью «Деньгам» рассказал о практиках социальной ответственности, которые внедряются в рамках компании, а также о подготовке квалифицированных кадров для производственной сферы — в частности, Южноуральского арматурного завода.

Генеральный директор компании «тТорговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов

Генеральный директор компании «тТорговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Торговый дом РУСТ-95»

Генеральный директор компании «тТорговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Торговый дом РУСТ-95»

— Что повлияло на ваше решение развивать в компании социальную ответственность?

— Мои личные установки, воспитание. Родители всегда повторяли, что важно помогать другим. У антропологов, кажется, даже есть такая теория: человек стал человеком именно тогда, когда начал заботиться о ближнем. Думаю, это и есть суть нашей жизни, нашего развития — помогать тем, кто нуждается. Достигая определенных целей, начинаешь явно это осознавать, появляется и больше возможностей для благотворительности. Родители меня приучили с детства быть неравнодушным к людям, и теперь я живу по этому принципу.

— Как практики социальной ответственности повлияли на результаты компании? Отмечаете ли вы более высокую лояльность сотрудников, влияние на их мотивацию к работе?

— Мы стараемся вовлекать в благотворительность весь коллектив, вместе посещаем такие мероприятия, ездим в гости к ребятам из детских домов, решаем, как еще можем им помочь. И да, мы видим, что подобная социально ориентированная деятельность приносит свои положительные плоды и для самих сотрудников. Они могут по праву считать себя частью большого общественно полезного дела, гордиться собой.

Для коллектива это своеобразный «тимбилдинг» — то, что объединяет, меняет в лучшую сторону атмосферу в коллективе. А это, в свою очередь, приносит положительные результаты и для компании: повышается производительность труда, повышается внутренний имидж компании. К примеру, мы отметили, что интерес к вакансиям за последний год вырос в среднем на 30%. Конечно, на это влияют многие факторы: и соцпакет, и уровень заработной платы, работа в современном офисе.

— Почему руководство компании решило сконцентрироваться на поддержке детей? ТД РУСТ-95 поддерживает детские дома и спортивные школы, причем во всех регионах присутствия компании.

— Действительно, мы поддерживаем детство. Особенно ребят, оставшихся без попечения родителей. Каждый выпускник детского дома — это полноправный член общества, гражданин нашей страны. Социализация для них не менее важна, чем образование и воспитание. Детям нужен пример, «сильный взрослый», который даст опору, покажет дорогу в реальную жизнь. Поэтому мы не просто помогаем детским домам материально. Гораздо важнее в нашем взаимодействии — именно живое, заинтересованное участие в жизни детей. Компания выступила одним из организаторов фестиваля наставничества, мы уделяем много внимания увлечениям ребят, когда посещаем детские дома.

— Чем отличается подход вашей компании к созданию максимально комфортных условий работы для сотрудников? В частности, на построенном с нуля Южноуральском арматурном заводе.

— ТД РУСТ-95 ценит своих сотрудников, считаю, что именно люди — наше настоящее богатство. На рабочих местах важный параметр — это комфорт, всегда есть просторная и уютная зона отдыха для всех работников, большое внимание уделяется приему пищи, обязательно присутствуют оборудованные раздевалки, душевые. Также у нас действуют и социальные программы для сотрудников. К примеру, компания оказывает поддержку в разных жизненных ситуациях работникам и их детям. При этом мы подходим к каждому обращению индивидуально. Девиз ТД РУСТ-95: «Мы вас обеспечим работой и социальными гарантиями».

Один из примеров — Южноуральский арматурный завод (ЮАЗ) в Оренбурге. Наша компания провела здесь глобальную реновацию производственных помещений и комнат отдыха персонала, мы уделили внимание благоустройству территории и предложили достойный соцпакет работникам, приобрели качественную и удобную рабочую одежду, обувь.

Была разработана специальная система помощи в кредитовании для сотрудников, которые проработали на предприятии определенное время. Совместно с банком мы можем предложить им максимально лояльные условия беспроцентного займа. Часто молодые семьи тратят эти деньги на приобретение жилья, и наша компания при этом несет гарантии. Кроме того, оплачивается медицинская страховка. Каждый сотрудник может обратиться в лучшие клиники, прикрепленные к нашим предприятиям.

— Компания представила проект «Колледж будущего», как его реализация связана с планами по импортозамещению?

— ТД РУСТ-95 и до кризисных событий придерживался принципа самодостаточности. То есть мы всегда старались использовать в работе только отечественные комплектующие и сырье. Так что пока другие предприятия только встают на путь импортозамещения, мы можем уверенно сказать, что независимы от зарубежных поставок.

Это очень помогает нам в развитии, сейчас для этого есть все возможности. К примеру, компания расширяет производство, пополняет линейку новыми технологичными продуктами и решениями. На базе ЮАЗ функционирует сервисный центр, который позволяет осуществлять полный цикл обслуживания и ремонта любых типов арматуры. При этом для нас очень важно сохранить высокое качество конечного продукта, к которому привыкли наши клиенты.

Отсюда и возникла идея создания «Колледжа будущего» на базе ЮАЗ — образовательной программы совместно с учебными заведениями на местах, где студенты на практике смогут овладеть новыми профессиями, изучить высокотехнологичное оборудование.

Наталья Ильина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...