«Мы обеспечим вас работой и социальными гарантиями»

Генеральный директор компании «Торговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов в интервью «Деньгам» рассказал о практиках социальной ответственности, которые внедряются в рамках компании, а также о подготовке квалифицированных кадров для производственной сферы — в частности, Южноуральского арматурного завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании «тТорговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Торговый дом РУСТ-95» Генеральный директор компании «тТорговый дом РУСТ-95» Константин Самсонов

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Торговый дом РУСТ-95»

— Что повлияло на ваше решение развивать в компании социальную ответственность?

— Мои личные установки, воспитание. Родители всегда повторяли, что важно помогать другим. У антропологов, кажется, даже есть такая теория: человек стал человеком именно тогда, когда начал заботиться о ближнем. Думаю, это и есть суть нашей жизни, нашего развития — помогать тем, кто нуждается. Достигая определенных целей, начинаешь явно это осознавать, появляется и больше возможностей для благотворительности. Родители меня приучили с детства быть неравнодушным к людям, и теперь я живу по этому принципу.

— Как практики социальной ответственности повлияли на результаты компании? Отмечаете ли вы более высокую лояльность сотрудников, влияние на их мотивацию к работе?

— Мы стараемся вовлекать в благотворительность весь коллектив, вместе посещаем такие мероприятия, ездим в гости к ребятам из детских домов, решаем, как еще можем им помочь. И да, мы видим, что подобная социально ориентированная деятельность приносит свои положительные плоды и для самих сотрудников. Они могут по праву считать себя частью большого общественно полезного дела, гордиться собой.

Для коллектива это своеобразный «тимбилдинг» — то, что объединяет, меняет в лучшую сторону атмосферу в коллективе. А это, в свою очередь, приносит положительные результаты и для компании: повышается производительность труда, повышается внутренний имидж компании. К примеру, мы отметили, что интерес к вакансиям за последний год вырос в среднем на 30%. Конечно, на это влияют многие факторы: и соцпакет, и уровень заработной платы, работа в современном офисе.

— Почему руководство компании решило сконцентрироваться на поддержке детей? ТД РУСТ-95 поддерживает детские дома и спортивные школы, причем во всех регионах присутствия компании.

— Действительно, мы поддерживаем детство. Особенно ребят, оставшихся без попечения родителей. Каждый выпускник детского дома — это полноправный член общества, гражданин нашей страны. Социализация для них не менее важна, чем образование и воспитание. Детям нужен пример, «сильный взрослый», который даст опору, покажет дорогу в реальную жизнь. Поэтому мы не просто помогаем детским домам материально. Гораздо важнее в нашем взаимодействии — именно живое, заинтересованное участие в жизни детей. Компания выступила одним из организаторов фестиваля наставничества, мы уделяем много внимания увлечениям ребят, когда посещаем детские дома.

— Чем отличается подход вашей компании к созданию максимально комфортных условий работы для сотрудников? В частности, на построенном с нуля Южноуральском арматурном заводе.

— ТД РУСТ-95 ценит своих сотрудников, считаю, что именно люди — наше настоящее богатство. На рабочих местах важный параметр — это комфорт, всегда есть просторная и уютная зона отдыха для всех работников, большое внимание уделяется приему пищи, обязательно присутствуют оборудованные раздевалки, душевые. Также у нас действуют и социальные программы для сотрудников. К примеру, компания оказывает поддержку в разных жизненных ситуациях работникам и их детям. При этом мы подходим к каждому обращению индивидуально. Девиз ТД РУСТ-95: «Мы вас обеспечим работой и социальными гарантиями».

Один из примеров — Южноуральский арматурный завод (ЮАЗ) в Оренбурге. Наша компания провела здесь глобальную реновацию производственных помещений и комнат отдыха персонала, мы уделили внимание благоустройству территории и предложили достойный соцпакет работникам, приобрели качественную и удобную рабочую одежду, обувь.

Была разработана специальная система помощи в кредитовании для сотрудников, которые проработали на предприятии определенное время. Совместно с банком мы можем предложить им максимально лояльные условия беспроцентного займа. Часто молодые семьи тратят эти деньги на приобретение жилья, и наша компания при этом несет гарантии. Кроме того, оплачивается медицинская страховка. Каждый сотрудник может обратиться в лучшие клиники, прикрепленные к нашим предприятиям.

— Компания представила проект «Колледж будущего», как его реализация связана с планами по импортозамещению?

— ТД РУСТ-95 и до кризисных событий придерживался принципа самодостаточности. То есть мы всегда старались использовать в работе только отечественные комплектующие и сырье. Так что пока другие предприятия только встают на путь импортозамещения, мы можем уверенно сказать, что независимы от зарубежных поставок.

Это очень помогает нам в развитии, сейчас для этого есть все возможности. К примеру, компания расширяет производство, пополняет линейку новыми технологичными продуктами и решениями. На базе ЮАЗ функционирует сервисный центр, который позволяет осуществлять полный цикл обслуживания и ремонта любых типов арматуры. При этом для нас очень важно сохранить высокое качество конечного продукта, к которому привыкли наши клиенты.

Отсюда и возникла идея создания «Колледжа будущего» на базе ЮАЗ — образовательной программы совместно с учебными заведениями на местах, где студенты на практике смогут овладеть новыми профессиями, изучить высокотехнологичное оборудование.

Наталья Ильина