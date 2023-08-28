В ответе за тех, кого субсидировали

Промышленная политика за последние полтора года перешла от срочных мер для адаптации экономики к санкциям, вызванным военной операцией РФ на Украине, к рутинной детализации их «приземления» в отраслях. Однако эта рутина оставляет открытыми вопросы о целевой модели работы промышленности в РФ в ближайшие годы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, на минувшей неделе Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления о субсидировании продаж российского судового оборудования. Деньги не очень большие: на оснащение 300 судов, которые сейчас строятся в РФ, предлагается выделить по 2 млрд руб. в 2025–2026 годах, при этом взять их из «добровольных» вносов в бюджет уходящих из России компаний, а потратить — на снижение цен на такое оборудование в сравнении с импортными аналогами. Последние сейчас вдвое дешевле, то есть де-факто деньгами иностранцев предлагается оплатить запуск производств, себестоимость продукции которых вдвое выше цен на рынке.

В пояснительной записке министерство прямо говорит: производители из дружественных стран субсидируют свой экспорт, и без субсидий создать свои мощности в РФ невозможно.

Вопрос, однако, в том, что произойдет, когда эти производства будут запущены. Сам Минпромторг, поддержав, например, выпуск российских аппаратов ИВЛ в пандемию, недавно закрыл их импорт, чтобы обеспечить созданным мощностям рентабельность, и, вероятно, рассчитывает на тиражирование этого метода. В противном случае двумя годами субсидирование не ограничится: зачем производителям, «отбившим» затраты на выпуск первых партий за чужой счет, снижать цены? Странно думать, что к этому времени Китай, например, перестанет поддерживать своих экспортеров, как странно и рассчитывать на победу в конкуренции субсидий со второй экономикой мира.

Деньги иностранцев, однако, к этому моменту кончатся, а бюджет вряд ли будет готов брать на себя новое бремя. Более того, и перспективы тиражирования «самоизоляции» российской экономики сомнительны, расширение запретов на импорт также имеет предел — РФ состоит в ВТО, а поставки комплектующих из дружественных стран, без которых встанут заводы, идет в пакете и с поставками готовой продукции, и с экспортом российских энергоносителей.

Проблема не нова, и решение ее известно. После реформы промышленной политики в 2017 году схема субсидий была перестроена: поддержку получали только отрасли, конкурентные на внешних рынках, и только в обмен на увеличение ими экспорта (что вынуждало их в том числе конкурировать с иностранными производителями по цене). Это позволяло государству избегать ситуаций, когда, купив козу, чтобы ее доить, оно вместо этого получало обязанность ее кормить при невозможности продать, но, судя по происходящему, эта наука была усвоена нетвердо.