«Каждая кредитная сделка — вклад в развитие экономики региона»

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко накануне ВЭФ-2023 рассказал о том, как малый и средний бизнес занимает новые ниши экономики и какую поддержку банк может ему в этом оказать на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Что происходит на рынке кредитования СМБ? Какие тренды и факторы определяют его развитие в этом году?

— За первое полугодие клиенты заключили с нами более 17,3 тыс. кредитных сделок. Это в три раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. У нас действует 50 тыс. сделок с предпринимателями. Рост их кредитной активности — устойчивый тренд, который начался еще в прошлом году, несмотря на все изменения макроэкономических условий, а в этом продолжается даже более динамично. Портфель кредитов среднего и малого бизнеса ВТБ с начала года вырос на 16% и сегодня превышает 2,28 трлн руб.

Что обеспечивает такой рост? Прежде всего, госпрограммы, реализация отложенного спроса, устойчивый курс на импортозамещение и развитие отечественного производства.

Самыми востребованными продуктами в массовом сегменте выступают небольшие экспресс-кредиты на развитие бизнеса. Это быстрые и, как правило, цифровые решения. Клиенты верхнего сегмента и средние предприятия интересуются более сложными продуктами инвестиционного кредитования, зачастую на льготных условиях с господдержкой.

Мы рассчитываем на дальнейший рост портфеля во втором полугодии, в том числе за счет цифровизации кредитного процесса и новых скоринговых разработок. В сентябре в три раза — до 30 млн руб.— повысили максимальный размер экспресс-кредита. Сегодня мало кто на рынке может предложить предпринимателям такие суммы по упрощенной процедуре. К заявке достаточно приложить бухгалтерскую отчетность за последний квартал.

— Могли бы вы привести примеры проектов развития СМБ с финансовым участием ВТБ, которые кажутся вам знаковыми?

— Любая кредитная сделка — вклад в развитие экономики региона. Это расширение производства, новые рабочие места, поступления в бюджет.

Клиенты среднего и малого бизнеса выходят из режима перенастройки, возвращаются к отложенным планам и запускают новые проекты импортозамещения. Освободившиеся товарные ниши становятся для них стимулом увеличивать объемы продукции и модернизировать производственную базу. Например, Южно-Сахалинский хлебокомбинат в этом году за счет нашего финансирования приобрел новое оборудование. Коллеги расширили ассортимент и в целом повысили эффективность предприятия.

На качественно новый уровень выходит сельское хозяйство. Растет число инвестпроектов с использованием передовых технологий. Мы профинансировали строительство молочной фермы нового поколения в Амурской области, на которой созданы прекрасные условия для работы сотрудников. Запущена первая очередь, и предприятие планирует развиваться дальше. Нельзя не сказать о рыбной отрасли, с которой мы тоже активно работаем по всем направлениям. Один из новых проектов с нашим участием — строительство завода по разведению лососевых в устье реки Баклановка Сахалинской области.

— Бизнес ведет постоянный поиск новых зарубежных партнеров. Какие направления популярны у клиентов и как вы помогаете им в работе за пределами страны?

— У нас были опасения, что объемы этого бизнеса могут снизиться. Но ничего подобного не произошло — предприниматели переориентировались на Восток и Азию, благодаря чему не только восстановили, но и увеличили объем внешней торговли. В этом году мы видим кратный рост расчетов в национальных валютах. Основной объем приходится на Китай, но повышается интерес к расчетам со странами СНГ, Вьетнамом, Индией. Кстати, Индия вышла на первое место по росту объема переводов — почти в шесть раз во втором квартале по сравнению с предыдущим. За последние полтора года мы выстроили систему расчетов в национальных валютах и продолжаем ее развивать за счет ресурсов дочерних банков и отношений с банками-корреспондентами дружественных стран.

ВТБ всегда отличали сильные компетенции ВЭД. Мы понимаем, насколько важны для клиентов новые продукты, оперативный валютный контроль, скорость прохождения платежа, выгодный курс конверсии, наш опыт и знания в этой области. В этом году мы запустили центр экспертизы и поддержки для участников ВЭД, который помогает опытным и начинающим предпринимателям в работе на международном рынке в новых условиях.

— На Восточном экономическом форуме подводят итоги десяти лет работы по развитию Дальнего Востока. В каких еще проектах ВТБ удалось поучаствовать за это время? Какие у вас планы по развитию в регионе?

— Дальний Восток — регион с уникальными ресурсами, с огромными возможностями для развития логистики. За последние десять лет мы выросли здесь с очень скромных показателей до 190 млрд руб. кредитного портфеля. Наибольший объем приходится на Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Магаданскую область и Бурятию.

В рыбной отрасли профинансировали приобретение шести судов, строительство двух рыболовных супертраулеров, четырех перерабатывающих заводов. В сфере недропользования с нашей поддержкой запущены три фабрики. И это только за последние три-пять лет.

Активно работаем в жилищном строительстве: наш банк финансирует застройщиков в восьми из одиннадцати регионов Дальнего Востока. Приняли участие в возведении ряда сухих портов в Приморье, в том числе контейнерного терминала в Артеме, сейчас финансируем строительство порта в бухте Суходол, планируем продолжать инвестиции в развитие Восточного транспортно-логистического узла.

— Вы уже начали применять свои практики поддержки СМБ для клиентов банка «Открытие»?

— Да, и новые возможности для финансирования — это одно из преимуществ, которые получат клиенты среднего и малого бизнеса «Открытия» от объединения банков. У нас уже есть успешный опыт сделок с клиентами «Открытия», реализованных на базе финансовых решений ВТБ.

— Как в целом проходит процесс интеграции «Открытия» в ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса?

— Мы уже начали миграцию клиентов, объединили все финансовые продукты и нефинансовые сервисы двух банков. Проанализировали наши продуктовые предложения и вывели лучшие из них на цифровую единую платформу для всех клиентов среднего и малого бизнеса группы, число которых превышает 1,3 млн юрлиц и предпринимателей. Основная задача платформы — обеспечить бесшовный переход клиентов и предложить им, с одной стороны, все привычные сервисы, с другой — новые возможности. Это более 80 продуктов и услуг для бизнеса любого масштаба.

Мария Иванова