«Люди любят платить бесконтактно, и мы уже разрабатываем новые решения»

Какие платежные технологии предпочитают россияне, почему способов удобно платить становится все больше, какую роль в этом играет Сбер и от кого зависит будущее инновационных платежных решений, «Деньгам» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг b2c» Сбербанка Дмитрий Малых

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг b2c» Сбербанка Дмитрий Малых

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Сбер активно развивает разные методы оплаты, как среди них выбрать лучший?

— Действительно, Сбер предлагает максимальное разнообразие способов оплаты, в том числе бесконтактных. Это наш осознанный подход: мы изучаем клиента, его жизненные ситуации и потребности, чтобы предложить лучшее решение. Например, еще пару лет назад никто не думал, что способ оплатить покупку в магазине напрямую будет зависеть от модели смартфона. А сейчас это реалии, с которыми мы работаем, и достаточно успешно.

Мы анализируем устройства, которыми пользуются наши клиенты, функциональные особенности, которые им доступны. Например, есть ли на них функция NFC. Значение имеют привычки, возраст, образ жизни людей — кто-то привык носить карту с собой, у кого-то вся жизнь в телефоне, а для кого-то и это уже лишние усилия, и ему приятнее платить, просто улыбнувшись в камеру. И наша задача — предложить удобные способы каждому клиенту независимо от технических возможностей, возраста, предпочтений, чтобы у него был выбор.

Так, когда с нашего рынка ушли некоторые иностранные компании, нам было важно найти быстрое решение, чтобы вернуть привычные способы оплаты. И мы первыми в стране предоставили нашим клиентам с устройствами Android возможность бесконтактно платить телефоном с помощью сервиса SberPay NFC.

— Какие преимущества у этого способа оплаты?

— Пользователи смартфонов Android с NFC могут проводить операции — оплачивать покупки и снимать наличные банкоматах,— просто приложив смартфон к терминалу. Ключевое преимущество в том, что операция проходит в одно касание, быстро, как при использовании обычной бесконтактной банковской карты, при этом бонусы от «СберСпасибо» начисляются в полном объеме.

Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно устанавливать дополнительных приложений на свой смартфон, достаточно просто подключить любую карту «Мир» к оплате телефоном SberPay в приложении СберБанк Онлайн. Для оплаты достаточно поднести смартфон к терминалу. Кроме того, мы предоставили пользователям SberPay новую функциональность, позволяющую оплачивать покупки еще быстрее,— просто активировав экран телефона. Для этого пользователю в разделе «SberPay оплата телефоном» мобильного приложения СберБанк Онлайн нужно включить настройку оплаты без разблокировки и выбрать сумму лимита одной операции — от 100 до 1000 руб. При покупке на сумму меньше лимита достаточно просто активировать экран телефона и поднести его к терминалу — и оплата пройдет в одно касание.

На сегодняшний день сервис подключили уже больше 6 млн клиентов, а количество операций через SberPay в день превышает 2,5 млн.

— Есть ли аналог такого сервиса для пользователей устройств iOS?

— Вернуть привычный способ платить телефоном для пользователей iOS оказалось труднее. Если для Android-пользователей есть приложения Mir Pay и SberPay, то для телефонов с операционной системой iOS ничего подобного нет и, наверное, в ближайшее время не будет. Но и в этой ситуации мы нашли решение — сервис оплаты по QR-коду. Его уже оценили миллионы наших клиентов, причем не только с айфонами. Сервис позволяет любому клиенту, отсканировав код, дальше выбрать удобный для него путь — или оплатить картой Сбера или другого банка, использовать SberPay или совершить транзакцию с помощью СБП.

— Как работает этот сервис?

— Клиенту достаточно отсканировать QR на терминале телефоном и подтвердить покупку в приложении своего банка. Отмечу, что сервис доступен не только для владельцев карт Сбера, но и для клиентов других крупных банков. Покупатель получит соответствующие уведомления об оплате в приложении своего банка, а продавец — подтверждение в виде чека на терминале эквайринга или в кассе.

Сейчас QR-коды принимают более 1,5 млн терминалов Сбера во всех регионах России.

Есть два вида QR-кодов для расчетов — статический и динамический. Статический — это постоянный код с банковскими реквизитами и данными компании. Конкретную сумму заказа покупатель вводит самостоятельно. Такие коды можно встретить в небольшом магазине или салоне красоты, в курьерской доставке. Обычно это размещенная на видном месте наклейка.

Динамический QR-код генерируется на стороне продавца отдельно под каждую покупку и уже включает сумму оплаты. Его обычно используют крупные розничные сети, рестораны или компании сферы услуг. Расплатиться им можно на терминале эквайринга, в обычной кассе или кассе самообслуживания.

С апреля 2023 года QR-оплата стала еще удобнее: отсканировав QR-код, клиенты сами выбирают, как платить — со SberPay QR, с помощью банков—партнеров Сбера или через Систему быстрых платежей (СБП).

— Насколько безопасна оплата QR?

— Абсолютно безопасна. Ведь, чтобы подтвердить покупку, нужно зайти в приложение банка на мобильном телефоне, доступ к которому всегда защищен паролем или биометрией (входом по face ID). Также оплаты по QR-кодам, как и оплаты по картам, банк проверяет на предмет мошеннических действий, и, если операция вызовет подозрение, ее попросят подтвердить, например, с помощью звонка из колл-центра банка. При совершении покупки по QR-коду вы видите, в какой торговой точке происходит оплата, также у вас остается чек об операции, который легко найти в приложении в истории платежей.

— А как же кешбэк? Многие привыкли платить картами, чтобы получать бонусы.

— При оплате SberPay QR клиенты тоже получают бонусы. Основное отличие SberPay QR от аналогичных способов оплаты по QR-кодам — возможность копить бонусы от «СберСпасибо», как и при оплате картой. Некоторые банки-партнеры также начисляют кешбэк, как и при оплате картой. Сейчас оплата по QR-коду Сбера доступна держателям карт Тинькофф-банка, Альфа-банка, Совкомбанка, Росбанка, МТС-банка, СДМ-банка и «ЮMoney». Мы работаем над тем, чтобы оплачивать покупки QR-кодом могли владельцы карт и других банков, поэтому список банков-партнеров постоянно расширяется.

— Есть ли статистика, как много клиентов выбирают этот сервис для оплаты? Кто его чаще использует?

— Нашим QR пользуются уже более 7 млн клиентов, и это число постоянно увеличивается. Самые активные пользователи — люди молодого и среднего возраста. Пожилые клиенты более консервативны. Впрочем, консервативны в отношении не только QR-платежей, но и любых безналичных платежей.

— Интересно, а за рубежом оплата по QR распространена? Если да, то в каких странах?

— Мировой рынок оплаты по QR-кодам оценивается почти в $10 млрд по итогам 2022 года. В частности, такой способ оплаты очень популярен в Китае: там на QR-коды приходится более 90% оплат с помощью смартфона. Всего китайцы проводят через смартфоны около 150 млрд оплат в год.

В Европе же безналичный способ оплаты в целом не так распространен. Но тем не менее в ЕС оплату через QR-коды принимает примерно 50% торговых точек, 60% потребителей пользовались этим инструментом хотя бы один раз.

В США 39% случаев сканирования QR-кода приходится на оплату товаров и услуг.

В целом можно констатировать, что Россия — лидер и новатор по бесконтактным способам оплаты.

— Но QR не единственное решение для владельцев айфонов. Вы выпустили платежные стикеры, потом были дополнительные партии. Клиенты довольны?

— Да, мы всегда ищем альтернативные решения. Стикер — та же СберКарта, только в маленьком формате, которая клеится на телефон. Обслуживается на тех же условиях и гарантирует безопасность операций, как и обычный пластик. При помощи стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к уже существующему платежному счету или же выпустить к новому — в любом случае в мобильном приложении банка он будет отображаться как отдельная карта. Для удобства советуем сразу ее переименовывать, чтобы не потерять.

Спрос на наши платежные стикеры хороший и соответствует нашим ожиданиям. Что касается выбора дизайна, то особенно клиентам приглянулись новые стикеры с героями мультфильмов — Винни Пухом, попугаем Кешей и Карлсоном. Премиальным клиентам мы предложили стикеры с узнаваемым градиентом, как и при выпуске СберКарты. Выпускать новые стикеры в различном дизайне мы начали 7 июля, и за месяц их уже заказали более 250 тыс. наших клиентов.

Важно, что по результатам тестирования мы улучшили наши стикеры: теперь оплата проходит мгновенно.

Выпуск — и перевыпуск — одного стикера обойдется всего в 700 руб., а для клиентов с подпиской СберПрайм+ или премиальных клиентов услуга вообще бесплатна. Стикер можно оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн всего за пару минут.

— Еще один способ оплаты от Сбера — покупка с помощью биометрии, так называемая оплата улыбкой. Но это такая чувствительная тема. Насколько это безопасно? Не случится ли так, что человек придет в магазин или кафе без телефона, карты и наличных, а система его не узнает?

— «Оплата улыбкой» — еще один шаг к развитию бесконтактных способов платежей для тех, кто ценит комфорт, инновации и свое время. Она занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой, но для оплаты не нужно держать под рукой карту или мобильный телефон. Чтобы подключить сервис, необходимо до похода в магазин в мобильном приложении СберБанк Онлайн выбрать пункт «Оплата улыбкой» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате. В магазине для оплаты нужно посмотреть в камеру и улыбнуться. Высокая степень распознавания обеспечивает надежный уровень безопасности. Так что опасения беспочвенны.

В целом мы видим в будущем биометрию как привычку. Прогресс сложно остановить, хотя это много раз пытались сделать. Люди будут использовать биометрию во всех базовых жизненных ситуациях: вход на работу и в образовательные организации для детей, покупки в магазинах, подтверждение личности вместо паспорта при сделках с недвижимостью, банковском обслуживании, в медицинском обслуживании и так далее.

— Если говорить о клиентском поведении, в будущем люди будут предпочитать бесконтактную оплату кешу?

— Сегодня безналичной оплатой пользуется подавляющее большинство граждан. У 82% есть как минимум одна банковская карта, а у 45% их две и более. Выбор в пользу безнала люди объясняют удобством, скоростью оплаты и возможностью не носить с собой наличные. 61% опрошенных уверены, что без безналичных расчетов им было бы сложно обойтись.

У современного человека больше шансов забыть дома карту, чем телефон, который всегда с собой. А в телефоне — удобные сервисы от Сбера, и мы уже работаем над новыми инновационными платежными решениями для наших клиентов, останавливаться не собираемся.

Думаю, что этот тренд сохранится и в будущем: люди будут выбирать именно бесконтактные способы оплаты. Желание клиентов для нас — это новые задачи, которые мы перед собой ставим, поэтому развитие дальнейших технологий напрямую зависит от людей. А наша цель — превзойти их ожидания.

Татьяна Макарова