В Казахстане за год на 70% выросло число компаний с российским капиталом

Количество зарегистрированных в Казахстане компаний с российским капиталом за год увеличилось на 70%. Всего в стране зарегистрированы около 18 тыс. предприятий российского среднего и малого бизнеса. Об этом «РИА Новости» рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.

«По данным официальных казахстанских источников, на 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тыс. зарубежных организаций, на 38% больше, чем в прошлом году. Среди них 18 тыс. имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли 1%»,— рассказал господин Логинов.

Как отметил Антон Логинов, с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для граждан России не составляет труда. По его словам, в среднем на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес идентификационный номер) компаниям-нерезидентам потребуется от пяти до семи рабочих дней.

«По итогам 2022 года ВВП Казахстана увеличился на 3,2%, производство товаров — на 3,2%, услуг — на 2,6%. По оценке торгового представительства, на данном этапе вклад российских предприятий еще не столь очевиден, поскольку крупные инвестиционные проекты имеют срок реализации в несколько лет, а не месяцев»,— заключил торговый представитель России в Казахстане.