Росфинмониториг внес двух студентов ВШЭ в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух студентов школы дизайна НИУ ВШЭ — 22-летнего Ивана Трофимова и 21-летнюю Алину Олехнович. 29 июля Басманный суд отправил их под домашний арест на три месяца по делу об участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). Их подозревают в работе на штаб Алексея Навального.

О задержании студентов 27 июля сообщил ведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале. Он назвал студентов активистами подпольных штабов Навального (штабы Алексея Навального признаны в РФ экстремистскими и запрещены).

На сайте школы дизайна ВШЭ написано, что Алина Олехнович училась на бакалавриате по программе «Современное искусство». Иван Трофимов указан на сайте вуза куратором профиля «Медиа и дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, а также арт-директором.

Анастасия Ларина