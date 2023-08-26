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Прокуратура Уссурийска проводит проверку после сообщений о выдаче просрочки пострадавшим от паводка

Уссурийская прокуратура проводит проверку после сообщений о выдаче пострадавшим от паводков местным жителям просроченных продуктов в качестве гуманитарной помощи. Администрация Уссурийска сообщила, что информация не соответствует действительности.

Гуманитарную помощь выдавали пострадавшим от паводков многодетным семьям, инвалидам, родителям детей-инвалидов, одиноким пенсионерам, семьям участников СВО. 25 августа в одном из Telegram-каналов Уссурийска появилось видео, на котором мужчина показывает просроченные консервы. Срок годности продуктов на видео истек два-три месяца назад. По словам мужчины, их выдали пострадавшим в пункте гуманитарной помощи на базе молодежного центра «Горизонт».

По словам представителей региональной администрации, продукты предоставило крупное сетевое предприятие, а их сроки годности проставлял контролер. При этом 25 августа местные власти сообщили, что в регион доставили гуманитарную помощь из Туркменистана.

На место выдачи гуманитарной помощи выехала заместитель Уссурийского городского прокурора Анастасия Сушкова.

В августе в Приморье пришли два тайфуна — «Ханун» и «Лан», за которыми последовали ливни и паводки. 25 августа в Приморье после наводнений ввели ЧС федерального характера. В тот же день из-за циклона остались без света примерно 70 тыс. жителей Владивостока. Паводки подтопили около 4,6 тыс. жилых домов.

Анастасия Ларина

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