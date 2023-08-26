Число раненных при утреннем обстреле Белгородской области увеличилось до шести

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о последствиях утреннего обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа. В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

У одного уз пострадавших мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы, рассказал губернатор в соцсетях. Врачи Валуйской ЦРБ оперируют мужчину. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четырем другим пострадавшим госпитализация не потребовалась, их осколочные раны обработаны, граждане отправлены домой на амбулаторное лечение.

Повреждения в поселке выявлены уже в 16 домовладениях, четыре из которых имеют разрушения несущих конструкций, у остальных - частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Также повреждены два местных предприятия: выбиты окна, посечена кровля. В одном соцобъекте разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад, на спортивном объекте выбиты окна. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и нарушена линия электропередачи.

«В настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий»,- уточнил губернатор.

Господин Гладков также сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Был сбит БПЛА на подлете к городу.

Владимир Зоркий