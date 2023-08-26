Глава МИД Венгрии считает, что над санкциями Европы смеется весь мир

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о провале санкционной политики в отношении России. По его словам, «санкции не поставили россиян на колени», вооруженный конфликт тем временем продолжается, а над европейскими санкциями все смеются.

«Политика санкций провалилась… во всем мире над политикой европейских санкций смеются»,— заявил министр на конференции Tranzit во время презентации на тему «Между Востоком и Западом — внешнеполитический маневр Венгрии» (цитата по Telex).

В сентябре 2022 года Петер Сийярто говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже». В октябре руководство Венгрии заявило о необходимости пересмотра санкционной политики Евросоюза. Призывавший отменить санкции премьер-министр Виктор Орбан сказал, что из-за них Европа «медленно истекает кровью».

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Мария Федотова