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Коммерсантъ FM
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Россия опередила США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию

На фоне повышения потребительской экономии в ряде стран Азии США начали уступать позиции России по продажам сурими — сырья, используемого для изготовления крабовых палочек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно документу, в 2023 году цена и спрос на минтаевое сурими были «вялыми». По подсчетам ФАО, продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале снизились почти на 10%, что привело к уменьшению маржи производителей.

В ФАО назвали причиной сокращение потребителями расходов на продукты не первой необходимости, от чего и страдает спрос на сурими. Это привело к тому, что часть покупателей переориентировались на более дешевую российскую продукцию.

«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество — приемлемым»,— сказано в отчете.

По данным Росрыболовства, в 2022 году Россия добыла 1,9 млн тонн минтая, США — 1,3 млн тонн. По итогам прошлого года российские рыбопромышленники впервые с начала 2000-х годов сумели обогнать США в сегменте производства филе минтая: отечественное производство выросло на 16,8%, до 139 тыс. тонн.

Как выяснил «Ъ», производители минтая и сельди просят субсидии из бюджета на перевозку своей продукции с Дальнего Востока в центр страны. По разным оценкам, на это потребуется 500–700 млн руб., но компании рассчитывают, что мера позволит на 10% снизить розничные цены на рыбу в регионах. На рынке пессимистично оценивают перспективы льгот из-за бюджетного дефицита и необходимости вывозить огромные запасы лососевых после удачной путины.

Подробности — в материале «Ъ» «Минтайная тоска по родине».

Лаура Кеффер

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