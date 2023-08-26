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Коммерсантъ FM
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С помощью ИИ уже создали свыше 15 млрд изображений

Сервис Everypixel провел исследование среди генеративных нейросетей и пришел к выводу, что за полтора года искусственный интеллект создал свыше 15 млрд изображений. Это больше, чем создали фотографы за 149 лет — с получения первой фотографии в 1826 году и до 1975 года. Каждый день в среднем с помощью ИИ создается более 34 млн изображений.

Согласно данным Everypixel, больше всего изображений — 12,6 млрд — было создано с помощью генеративных нейросетей на основе Stable Diffusion с открытым исходным кодом, свыше 1 млрд создала Adobe Friefly, 964 млн — Midjourney, а DALL-E 2 — 916 млн. Adobe Firefly был самым быстрорастущим сервисом — он смог достичь результата в 1 млрд картинок за три месяца с момента запуска. Midjourney воспользовалось более 15 млн человек — у ИИ самая большая пользовательская база.

В Everypixel для сравнения приводят данные соцсетей: в Instagram было закачано более 50 млрд изображений, Google проиндексировала свыше 136 млрд снимков, а в Facebook (вместе с Instagram принадлежит Metа, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пользователи загрузили более 1,5 трлн картинок.

Евгений Федуненко

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