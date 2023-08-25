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Коммерсантъ FM
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Осужденный в США хоккеист Гальченюк перешел в петербургский СКА

Американский нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года, говорится в сообщении российского клуба. Контракт был подписан спустя несколько дней после того, как стало известно, что Гальченюка приговорили к 30 дням заключения и освободили от наказания при прохождении программы по излечению от алкоголизма.

Алексу Гальченюку 29 лет. Он родился в Милуоки (штат Висконсин, США) в семье белорусов. В детстве вместе с семьей переехал в Европу, начал заниматься хоккеем в Москве, в школе «Динамо». Выступал за юношеские команды «Спартака», швейцарского «Люцерна» и «Чикаго Янг Американз». В подростковом возрасте вернулся в Америку, где продолжил карьеру хоккеиста.

Играл в составе «Монреаля», «Аризоны», «Питтсбурга», «Миннесоты», «Оттавы», «Торонто», «Колорадо». Провел в Национальной хоккейной лиге 692 матча, в которых набрал 371 очко (151+220). Также выступал в Американской хоккейной лиге за «Торонто Марлиз» и «Колорадо Иглз». Чемпион мира среди молодежи 2013 года в составе американской сборной. Провел 14 матчей за сборную, набрал 7 очков (3+4).

В начале июля Гальченюк подписал контракт с «Аризоной» на один сезон, однако он был разорван спустя две недели из-за скандала с арестом. Как сообщали американские СМИ, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения врезался на BMW в бордюр и снес дорожный знак. Во время задержания он выкрикивал расистские оскорбления в адрес сотрудников полиции и угрожал убить их вместе с семьями. Позднее хоккеист извинился за произошедшее.

Гальченюка обвиняли по шести пунктам, в том числе в нападении на частную собственность, хулиганстве, аварии и в угрозах полицейским. Суд приговорил его к 30 дням заключения, признав виновным только по одному пункту — в угрозе совершения правонарушения. Один день из срока был засчитан, так как он сутки провел под стражей. Остальной срок будет отменен после прохождения курса лечения от алкоголизма и 12-месячного отказа от алкоголя.

В составе петербургского СКА Алекс Гальченюк будет выступать под номером 89.

Леонид Уварчев

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