Бизнес и Минцифры поговорили по изъятиям

Норма, позволяющая Минцифры изымать выданные операторам ресурсы нумерации при их неполном использовании, вызвала критику Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «МегаФона». В их отзывах на проект обновленных правил Минцифры предлагается не применять порог в 75% неиспользуемой емкости для ее изъятия или по крайней мере изымать у оператора не весь лот, а только неиспользованные номера. В Минцифры напоминают, что правило служит борьбе с перепродажей «красивых» номеров, а частичное изъятие этой проблемы не решит, а только повысит нагрузку на маршрутизаторы трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывами РСПП и «МегаФона» на разработанный Минцифры проект новых правил распределения и использования ресурсов нумерации. Они критикуют норму об изъятии ресурса, использованного менее чем на 75% в течение двух лет с его выделения оператору связи. Такое же основание есть и в действующей редакции правил от 2018 года, однако до сих пор из-за непроработанности административного регламента норма не применялась. «Вероятно, крупные операторы увидели риск того, что Минцифры после обновления правил приступит к изъятию»,— поясняет президент Ассоциации малых операторов связи России Дмитрий Галушко.

Операторы связи по запросу получают от Минцифры на определенный срок номерную емкость (определенное количество идущих подряд телефонных номеров с привязкой к региону), при этом номера остаются в собственности государства. Норма об изъятии номерной емкости, не задействованной оператором более чем на 75%, действует с 2014 года. По правилам при изъятии оператор лишается права пользования всеми номерами из ее состава и получает право заменить абонентский номер тем клиентам, которых затронуло изменение. В Минцифры заявили “Ъ”, что у операторов мобильной связи до сих пор изъятий не было: «Чаще всего с такой проблемой сталкиваются операторы фиксированной связи».

РСПП, согласно опубликованному на regulation.gov.ru заключению, предлагает изымать только собственно неиспользуемую часть ресурса, так как изъятие его полностью «повлечет невозможность дальнейшего оказания услуг связи абонентам». «МегаФон» предложил вообще исключить из правил это положение как создающее основания для злоупотреблений: якобы критерии использования ресурса нумерации не определены и каждая проверяющая инстанция определяет это по-своему.

Минцифры указало на regulation.gov.ru, что частично уже учло предложения участников рынка — в частности, прописало возможность взаимодействия операторов с министерством по электронной почте. Оно, однако, отклоняет предложения, касавшиеся изъятия неиспользованных ресурсов нумерации. Изъятие только неиспользованных частей, как предлагает РСПП, повысит нагрузку на маршрутизаторы трафика и будет только способствовать росту числа компаний, «нацеленных на продажу "красивых" номеров».

Недобросовестные операторы, пояснили “Ъ” в Минцифры, «"вытаскивают" легко запоминающиеся номера из общего списка и, вместо того чтобы отдавать номера абонентам последовательно, продают их за большие деньги».

Отзыв на проект представила и МТС. Он, однако, указывал лишь на дублирование существующего регулирования и «нарушений юридической техники»; Минцифры не учло его предложения. В «МегаФоне» сказали “Ъ”, что «отметили конструктивный подход Минцифры в вопросах учета интересов отрасли». В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.

«Красивые» номера не такой ценный для операторов ресурс, чтобы добиваться изменения правил только лишь из-за него, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, компаниям, скорее всего, хочется исключить сам риск изъятия и обеспечить себе «постоянство и последовательность».

Проект правил Минцифры направлен на антикоррупционную экспертизу, в случае утверждения норма вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Юрий Литвиненко