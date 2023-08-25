Экс-главред «Эха Петербурга» Виталий Дымарский объявлен иноагентом

Министерство юстиции РФ пополнило реестр иностранных агентов. В обновленный список попал главный редактор исторического журнала «Дилетант» и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга» (подразделение признанного СМИ-иноагентом и ликвидированного в 2022 году «Эха Москвы» — «Ъ-СПб») Виталий Дымарский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В сообщение Минюста РФ от 25 августа говорится, что господин Дымарский «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации».

Виталий Дымарский руководил петербургским «Эхом» с 2016 по 2020 год. С ноября 2020 года по март 2022 года работал заместителем главного редактора «Эха Москвы» по Северо-Западному региону.

Также Минюст РФ внес в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова, аналитика нефтегазового рынка Михаила Крутихина, блогера Александра Штефанова, руководителя черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова, организацию MRR-Fund gemeinntzige UG и интернет-издание «Довод».

При этом в том же сообщении Минюста говорится о том, что «в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах» из реестра исключено АО «РС-Балт» (учредитель информационного агентства «Росбалт»).

«Ъ» писал, что учредитель «Эха Москвы» — холдинг «Газпром-Медиа» — посчитал целесообразным ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы», поскольку ранее входившая в холдинг радиостанция больше года назад прекратила работу и приносит убытки.

Надежда Ярмула, Андрей Цедрик

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